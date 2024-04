Pedro Lourenço confirma compra do Cruzeiro e chegada de Alexandre Mattos

Nesta segunda-feira, Pedro Lourenço confirmou a compra da SAF Cruzeiro junto ao Ronaldo Nazário, que comandava o clube desde 2022. O empresário revelou que irá se reunir com o ex-jogador nesta tarde, às 16h (de Brasília), para resolver os últimos detalhes. Além disso, ele também informou a chegada do diretor esportivo Alexandre Mattos.

"Estamos negociando com o Ronaldo faz tempo e chegamos em um acordo. Falta só um pequeno detalhe. A gente vai se encontrar à tarde, às 16h, na Toca para resolver isso em definitivo para o Cruzeiro seguir o caminho", disse em entrevista para "O Tempo Sports".

Pedro Lourenço ainda deixou claro que o dono do Cruzeiro é a torcida e que trará reforços na próxima janela de transferências, que abre apenas no dia 10 de julho.

"E deixar claro que eu não estou comprando o Cruzeiro, o dono do Cruzeiro é a torcida. Sou um torcedor e espero ter o apoio de todos os torcedores para a gente melhorar o time. Trazer alguns jogadores quando abrir a janela para a gente dar uma melhorada no clube. O coração está batendo forte."

O empresário ainda falou sobre a contratação do diretor esportivo Alexandre Mattos, que estava no comando do América-MG há menos de um mês e chega na Raposa como homem de confiança de Pedro Lourenço.

"O Cruzeiro vem sendo muito bem gerido pelo Ronaldo e pela equipe dele. A única coisa que nós mudaremos é o futebol. Não é que eu não tenha confiança nos outros que estão lá, no Paulo (André), mas tenho confiança no Alexandre (Mattos) que vai ser o homem do futebol do Cruzeiro", revelou.

Por fim, Pedro Lourenço garantiu a permanência do técnico Fernando Seabra e elogiou o desempenho da equipe no triunfo sobre o Vitória por 3 a 1 neste domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

"Deixar meus parabéns para a equipe, que fez um jogaço ontem, jogou bem. Nós não vamos mudar de técnico, Seabra tem toda confiança para trabalhar, vamos dar força para ele trabalhar. Vamos mudar o diretor de futebol, que vai ser o Alexandre. E não vamos mudar as outras peças. O Gabriel (Lima, CEO da SAF) vai ficar com a gente, é um cara que faz um trabalho magnífico", concluiu.