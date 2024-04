Preparador de goleiros joga como titular e participa de gol na Espanha

Diego Rivas, preparador de goleiros do Arenteiro, clube da terceira divisão espanhola, precisou ser acionado como jogador em situação emergencial. E ele correspondeu.

O que aconteceu

Rivas foi titular no empate por 2 a 2 contra o Deportivo La Coruña. A partida disputada neste domingo (28), fora de casa, colocou o Arenteiro diante de rival embalado, líder de seu grupo na terceira divisão espanhola e vindo de cinco vitórias consecutivas.

O goleiro participou diretamente de um gol do Arenteiro. Rivas se mandou para a área em cobrança de escanteio aos 49 minutos do segundo tempo, quando seu time perdia por 2 a 1. O arqueiro desviou e, após bate-rebate, Manuel Romay empatou o jogo.

Com os três guarda-redes indisponíveis, o Arenteiro teve de inscrever o treinador de GRs Diego Rivas para o jogo contra o Depor... e foi decisivo para o empate no último lance do jogo 🤯pic.twitter.com/MFSZDZMBOB -- B24 (@B24PT) April 29, 2024

O preparador de goleiros também foi responsável por realizar defesas difíceis. O Deportivo La Coruña, que chegou a ter vantagem de dois gols, parou em Rivas ao menos em duas ocasiões claras.

Rivas confirmou que a partida deste domingo foi sua "última dança". O preparador de goleiros não tem intenção de retomar a carreira como atleta profissional após a performance no Riazor.

Se nada de estranho acontecer, hoje será meu último jogo. Acho que essa foi minha última dança, e eu merecia que fosse assim Diego Rivas, preparador de goleiros do Arenteiro

Partida abençoada e experiência abençoada. O futebol é muito caprichoso e acontece essas coisas. O destino guardou esse momento para mim, acredito que merecia isso. Desfrutei muito durante a partida, e terminá-la assim foi especial

Têm sido dias complicados para mim e para o treinador, sempre me mostrou seu apoio. Ainda que minha forma não seja a melhor, isso é como andar de bicicleta, não se esquece

Por que preparador de goleiros jogou

O Arenteiro não pôde contar com nenhum de seus três goleiros no último jogo. Diego García e Manu Figueroa, primeira e terceira opções da função, estão lesionados. E Pablo Brea, arqueiro reserva, está no clube via empréstimo do Deportivo La Coruña, e não pôde entrar em campo devido a cláusula contratual.

Rivas não queria, mas, diante da impossibilidade do clube de contratar um goleiro sem contrato, aceitou ser inscrito como atleta. O preparador de goleiros atuou como arqueiro profissional até a temporada passada.

Brea deve retomar o posto de goleiro titular nos próximos jogos da terceira divisão.