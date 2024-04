Atlético-MG x Criciúma: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

Atlético-MG e Criciúma se enfrentam, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 20h (de Brasília). As duas equipes, que empataram na primeira rodada do campeonato nacional, buscam o primeiro triunfo.

Apertem os cintos! Hoje começa a segunda rodada do #BrasileirãoBetano! É início em modo turbo no Campeonato mais equilibrado do mundo! ???? pic.twitter.com/5YLplwxaem ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 16, 2024

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do Premiere.

PONTUAÇÃO



Atlético-MG - 1 ponto em 1 partida - iniciou a rodada na 13ª posição



Criciúma - 1 ponto em 1 partida - iniciou a rodada na 11º posição

ESCALAÇÕES



Atlético-MG



Éverson; Mauricio Lemos, Igor Rabello e Jemerson; Renzo Saravia, Otávio, Matías Zaracho e Guilherme Arana; Igor Gomes, Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito

Criciúma



Alisson; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Higor Meritão, Barreto, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Éder e Yannick Bolasie



Técnico: Cláudio Tencati

ARBITRAGEM



O árbitro do confronto será Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho, com os assistentes Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Karla Renata Cavalcanti de Santana. O quarto árbitro será Artur de Morais Fernandes, e o VAR ficará sob o comando de Carlos Eduardo Nunes Braga.