'Gabigol vive hoje no Flamengo um drama muito grande e triste', diz Milly

Milly Lacombe analisou no Fim de Papo que Gabigol vive um "drama muito grande" no Flamengo com a suspensão até abril de 2025. Segundo ela, o artilheiro rubro-negro tem tudo para dar a volta por cima no clube onde virou ídolo, mas hoje vive um capítulo triste de sua história na Gávea.

'A dimensão humana desse drama é muito grande': "Ele fez muita coisa no Flamengo, ele é ídolo, a torcida do Flamengo não vai esquecer o que ele fez, o coração do torcedor é grande. O que é pequeno no Flamengo é essa diretoria, a despeito de ter tanto dinheiro em caixa, ela é moralmente pequena. A torcida do Flamengo não vai esquecer o Gabriel, ela vai continuar querendo o Gabriel, porque ele fez muita coisa. Agora, se a gente focar no Gabriel, é uma história humanamente trágica. O Gabriel fez o que fez em 2019, 2020, e aí cedeu à vaidade, cedeu a tentações outras e a gente viu o Gabriel deixar de ser o Gabigol. Agora, a fila no Flamengo andou e ele está sozinho treinando em casa, a dimensão humana desse drama é muito grande, o cara é ídolo e está meio de lado treinando em casa".

'Acho que ele dá a volta por cima, mas é uma história triste': "Não se sabe se ele vai voltar, não vai voltar, é claro que ele é talentoso, é óbvio que a gente pode dar a volta por cima na vida, é claro que ele pode ser o que era, a vida está aí pra gente se mostrar de novo, mostrar de novo que é possível. Mas hoje, 16 de abril, a história dele está num ponto dramático. Talvez ele tenha que olhar para ele e entender o que ele teve de responsabilidade nas coisas que aconteceu. É claro que aconteceram coisas em volta que talvez ele não seja responsável, mas na hora que a gente se implica na derrocada da nossa própria vida, a gente pode começar a virar esse jogo. E o Gabriel deve estar passando por um momento que não deve ser fácil ser ele hoje, mesmo com toda fama, com toda grana, ele está sozinho, embora a torcida nunca esqueça, o Flamengo tem outros ídolos e outros possíveis ídolos lá. É uma história dramática, sim, essa do Gabriel. Eu acho que ele dá a volta por cima, ele é muito talentoso, mas hoje é uma história triste".

