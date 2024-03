Romero se reinventa como 9 e causa 'dor de cabeça' positiva no Corinthians

Angel Romero passou a adaptar seu faro de gol à posição de centroavante e esquentou ainda mais a concorrência interna por uma vaga no ataque titular do Corinthians.

Nova função e impacto

O paraguaio assumiu a artilharia do clube na temporada com os dois gols no amistoso contra o Londrina. Ele já balançou as redes sete vezes em 2024, uma a mais que Yuri Alberto. Já Maycon, Pedro Raul e Wesley, com dois gols, cada, completam o pódio dos goleadores do ano.

Romero, no entanto, começou no banco nos últimos dois jogos. Titular quase absoluto com Mano Menezes e no início com o novo treinador, ele foi sacado do onze inicial para Pedro Raul e Yuri Alberto jogarem juntos na frente. Com a entrada do camisa 20, Yuri passou a se posicionar mais aberto pela direita, na posição que o paraguaio vinha atuando.

Romero, do Corinthians, comemora após marcar duas vezes contra o Botafogo-SP, no Paulistão Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Aos 31 anos, o jogador começou então a jogar como '9' a pedido do técnico António Oliveira. Romero já havia desempenhado a função em jogos anteriores, diante da ausência de Yuri, mas ficou centralizado quando entrou no amistoso mesmo com o companheiro também em campo. Depois do jogo, contou que a nova posição foi uma demanda do treinador português.

O faro de gol do paraguaio está aguçado. Ele já se aproximou dos oito gols feitos no ano passado, e marcou de tudo quanto é jeito nesta temporada: de voleio, de cabeça, de rebote, e com direito até a golaço.

Ele deu uma "dor de cabeça positiva" ao técnico pela titularidade no setor. No momento, são quatro nomes mais cotados para três vagas: Wesley, Pedro Raul, Yuri Alberto e Romero. O paraguaio pode se fazer valer da versatilidade e do bom momento para começar jogando na estreia do clube na Sul-Americana, em 2 de abril, contra o Racing-URU.