Fluminense x São Paulo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão feminino

O Campeonato Brasileiro feminino terá sequência nesta sexta-feira. O São Paulo visita o Fluminense, a partir das 19 horas (de Brasília), no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O compromisso é válido pela quarta rodada do torneio.

Onde assistir



O confronto será transmitido pelo canal pago SporTV.

Situação na tabela

Fluminense: A equipe aparece na 11ª posição, com quatro pontos conquistados em três rodadas.

São Paulo: O Tricolor está na sexta colocação, com cinco pontos, e ainda não perdeu na competição.

Prováveis escalações

Fluminense: Amanda Coimbra; Flávia Gil, Gislaine, Cotrim e Sorriso; Camila Cristina, Carol e Camila Pini; Cacau, Carla Nunes e Kamilla.



Técnico: Hoffmann Túlio

São Paulo: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Mimi e Bia Menezes; Robinha, Aline Milene, Rafa Mineira e Camilinha; Mariana Santos e Ariel Godoi



Técnico: Thiago Viana

Arbitragem



Maria Luiza Brandellero dos Santos apitará o jogo. Lilian da Silva Fernandes Bruno e Thayse Marques Fonseca serão as assistentes.