Após data Fifa, Arboleda e Bobadilla retornam ao Brasil e já treinam com o elenco do São Paulo

O São Paulo ganhou dois importantes reforços para os treinos visando a estreia na Copa Libertadores. O zagueiro Arboleda e o volante Bobadilla retornaram ao Brasil e já fizeram parte das atividades desta quarta-feira com o restante do elenco no CT da Barra Funda.

Os dois jogadores estavam a serviço de suas respectivas seleções durante esta data Fifa. Arboleda foi convocado pelo Equador para os amistosos contra Itália e Guatemala. O zagueiro disputou os 90 minutos contra o país da América Central, mas não foi utilizado contra os italianos.

O defensor, porém, se envolveu em uma polêmica durante o período de amistosos. Um vídeo do jogador curtindo uma boate em Nova Iorque, nos EUA, foi vazado. A Federação Equatoriana de Futebol se pronunciou sobre o caso e afirmou, em nota, que as imagens "serão analisadas para futuras convocações".

Já Bobadilla retorna ao São Paulo sem ter disputado nenhum jogo. O único duelo que a seleção do Paraguai tinha agendado era contra a Rússia. No entanto, a partida acabou sendo cancelada devido a um ataque terrorista próximo a Moscou, onde o embate ocorreria.

Agora, os dois ficam à disposição do técnico Thiago Carpini para a estreia na Libertadores. O São Paulo caiu no Grupo B e brigará por uma vaga nas oitavas de final da competição com Talleres-ARG, Barcelona de Guayaquil-EQU e Cobresal-CHI.

O São Paulo fará sua estreia na Libertadores na próxima quinta-feira (04), contra o Talleres, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. O Tricolor terá que superar fantasmas ao enfrentar o time argentino, que eliminou a equipe brasileira na fase preliminar da competição em 2019.