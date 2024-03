Vini Jr chora e desabafa sobre racismo: 'Cada vez menos vontade de jogar'

Vini Jr. se emocionou e mostrou uma mescla de sofrimento e resiliência ao tratar o tema racismo durante a coletiva da seleção brasileira em Madri, antes do amistoso contra a Espanha. O gancho do jogo é justamente a luta contra a discriminação racial.

Cada vez estou mais triste, tenho menos vontade de jogar. Mas vou seguir lutando. Vini Jr, emocionado.

De onde vem essa força para lutar? "Por todas as pessoas que torcem por mim, me acompanham, e me mandam mais mensagens para lutar com eles. Tenho força grande dentro de mim, na família, em casa. Nem todos têm o apoio que eu tenho em casa. Que podem falar por tantas pessoas. Quero seguir por eles, que sabem do que realmente passo e passei. E que é muito difícil".

Sair do Real Madrid? "Pensei em sair, sim. Mas se saio daqui, estou dando o que querem aos racistas. Vou seguir lutando e jogando no melhor do mundo, ganhando títulos e fazendo muitos gols, para que vejam cada vez a minha cara. Sigo evoluindo para isso. Jogar futebol e fazer a alegria das minhas pessoas e de todos que vão ao estádio. Racistas sempre serão minoria. Como sou um jogador atrevido, que joga no Real Madrid e ganhamos muitos títulos, é complicado. Mas vou seguir firme e forte pois presidente me apoia, o clube me apoia, para que eu continue e possa ganhar muitas coisas".

Por que você acredita ter sido o escolhido para tantos insultos, até quando não joga? "Acredito que é algo muito triste tudo que venho passando aqui a cada jogo, a cada dia, a cada denúncia minha vem aumentando. Acredito também que eu e todos os negros, não só na Espanha, mas no mundo todo, sofrem no dia a dia. O racismo verbal é minoria perto de tudo que os negros sofrem. Meu pai sempre teve dificuldade de trabalhar por ser negro. Na dúvida, sempre escolhem o branco. Luto por tudo que vem acontecendo comigo. É desgastante, você está meio que sozinho em tudo. Já fiz muitas denúncias e ninguém é punido. Luto pelas pessoas que vão vir e minha família. Se fosse só eu, já teria desistido. Vou triste para casa. Fui escolhido, então estudo mais sobre a cada dia. Meu irmão tem cinco anos e que ele não passe por tudo que estou passando".

Jogar no seu estádio como visitante na campanha contra o racismo. "Quero agradecer desde já a todos os jogadores da Espanha que sempre dão entrevistas me apoiando, fazendo de tudo para Espanha mudar seu pensamento. Mas no geral também, sempre tem racismo e temos que fazer de tudo para diminuir. Mandam mensagem, falam em entrevistas o que só eu falava. Hoje estamos juntos. Peço para Fifa, Conmebol, Uefa, façam mais coisas como a CBF tem feito para evoluirmos como ser humano. Que todos estudem um pouco do que os pretos passaram no passado. O que eu passo não é nem perto do que passaram. Luto pelos pretos, pobres, que não conseguem entrar no mercado de forma tranquila. Ocorreu comigo e minha família. Quero que isso mude para não falar tantas vezes quando venho aqui na coletiva".

Outras respostas de Vini Jr

Falta representatividade?

"Eles têm que falar menos de tudo que eu faço de errado em campo. Tenho que evoluir, melhorar, claro, mas só tenho 23 anos. É um processo natural, saí novo do Brasil e não aprendi muito. Sigo estudando. Por que os repórteres da Espanha não podem estudar?



O que é mais frustrante? Prisões, imagens flagrantes…

"Falta de punições. Se a gente começar a punir todas as pessoas que cometem crime, e aqui não consideram crime, vamos evoluir e vai ficar melhor para todos. Faço muitas denúncias, chegam carta para eu assinar. No fim, acontece como aconteceu com meu amigo em Barcelona e arquivam o processo e não sabem de nada. Se punirmos, não vão mudar o pensamento, mas vão ficar com medo de falar e assim vamos diminuir isso e colocar medo naquelas pessoas. Que possam educar seus filhos. Tem criança me xingando e eu não culpo, eu também não entendia o racismo nessa idade. E isso é muito complicado".

Peso da luta antirracista na sua vida

"No futebol tem muitas pessoas e jogadores melhores que eu que passaram por aqui. Quero que as pessoas evoluam, melhorem, e que possamos ter igualdade no futuro próximo. Menos casos de racismo e que os negros tenham vida normal como todas as outras. Luto por isso".

Se fosse por mim, teria desistido e ninguém me xingaria em casa. Vou para o jogo centrado no jogo, nem sempre é possível fazer o melhor para a minha equipe. Preciso me concentrar muito todos os dias. Só quero jogar futebol e fazer o melhor para a minha família .

Torcida contra no Bernabéu

"Vai ser sonho realizado jogar na minha casa na Espanha, no Bernabéu, com a camisa da seleção onde sempre sonhei. Primeira vez com torcida contra, mas vai ser importante para ambas as equipes. Times que não se enfrentam há um tempo e gostamos de jogar contra os melhores, como fizemos contra a Inglaterra. Alguns companheiros meus estarão e estou ansioso para o duelo. Que o Brasil possa sair vencedor".

Como ajudar Endrick sobre isso?

"Muito feliz de vê-lo fazer o primeiro gol pela seleção e eu acompanhando de perto. O encontrei com 15 anos e tem os mesmos sonhos, de ser feliz e fazer grandes coisas no futebol. Vem amadurecendo e fazendo muita coisa com apenas 17 anos. Espero que ele possa seguir no caminho certo, escutar os mais experientes como eu escutei. E amadurecer tão rápido por chegar aqui com 18 anos. Sempre importante ter essa tranquilidade. É o maior clube do mundo, muita pressão. Muitas pessoas falando bem, mas muitos de mal. Se ele estiver bem, eu vou estar bem. Se eu tiver bem, ele e meus companheiros também e o clube estará bem. Quero poder ajudá-lo em tudo".

Melhorou um ano depois do episódio em Valencia?

"A cada denúncia, cada vez mais me insultam. Pensam que estou contra a Espanha, mas não estou. Estou contra todos os racistas do mundo. Estou contra todos eles e quero igualdade. Tive muitos contatos, reuniões, conversas com tantas pessoas que querem fazer a coisa evoluir. Outros que só querem escutar e colocar nada para frente. Todo dia coloco minha cara, quem gosta vai falar bem e vice-versa. Preciso assimilar. Grandes federações e pessoas importantes podem fazer isso junto comigo, mas têm receio. Peço ajuda da Fifa, CBF, Conmebol, Uefa, que podem combater realmente isso. A Liga está evoluindo e tentando melhorar, mas as coisas da Espanha não deixam melhorar. A Liga quer evoluir, mas como o racismo não é crime é complicado. Jogadores me ajudam, falam sobre e agradeço muito. Me dá mais força para lutar"

Se sente escutado?

"Sim, e entendo mais sobre o racismo e falo com mais propriedade. Vejo tudo que passaram. Muhammad Ali ficou sem lutar por lutar pelos seus. Me sinto mais acolhido pelos brasileiros, é meu país, meu tudo, onde realmente me defendem e falo com tranquilidade em português, me expressando melhor. E as perguntas são sobre o que já aconteceram, e não perguntas me atacando e não me dando direito de resposta".

Mensagens aos que sofrem racismo

"Que possamos estar todos juntos defendendo um por um para que as coisas mudem. Nós, negros, sabemos que temos que fazer o dobro sempre. Se estamos juntos, é melhor para mim, para você e nossas famílias. Temos que estar juntos. Muitos nos defendem, mas sem tanta força. Só quem é negro sabe o que realmente passa.