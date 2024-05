Thiago Silva faz pedido à torcida do Fluminense em reencontro

O zagueiro Thiago Silva ainda tem os últimos compromissos com a camisa do Chelsea na temporada 2023/24, mas já faz uma previsão da volta ao Fluminense, com quem fechou contrato até o meio de 2026. Assim, o jogador usou as redes sociais - em vídeo publicado nesta quarta-feira - para fazer um pedido aos torcedores.

"Eu gostaria que vocês cantassem essa música em nosso encontro: 'Guerreiro da zaga Tricolor, raça, habilidade e vigor... Thiago Silva é Rei, jamais esquecerei, o mito que a torcida consagrou", afirmou.

Com passagem marcante pelo Fluminense principalmente entre 2006 e 2008, Thiago Silva retorna ao clube como um grande ídolo. Aos 39 anos, chega como esperança para liderar o sistema defensivo do Tricolor carioca, atual campeão da Copa Libertadores da América.

Thiago Silva irá desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz provavelmente no mês que vem. Ele só poderá jogar a partir de 10 de julho, quando a janela de transferências será reaberta no futebol brasileiro.