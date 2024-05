Ponte Preta marca embarque a Chapecó para a noite deste domingo

A delegação da Ponte Preta espera, enfim, conseguir embarcar para Chapecó, palco do jogo contra a Chapecoense, pela Série B do Brasileirão. O time paulista informa que irá seguir para a cidade catarinense a partir das 19 horas deste domingo.

"A delegação da Ponte Preta embarca daqui a pouco, 19 horas deste domingo, com destino a Chapecó para o jogo contra a Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro. O horário e o dia do jogo seguem conforme determinação na CBF no dia de ontem (sábado)" destacou a Macaca.

Inicialmente, a Ponte Preta iria enfrentar a Chapecoense neste domingo, mas não conseguiu embarcar no sábado devido ao mau tempo. Na sequência, mais um adiamento no dia seguinte pelo mesmo motivo.

Caso não aconteça nenhum outro imprevisto, Chapecoense e Ponte Preta se enfrentam nesta segunda-feira, às 19 horas, na Arena Conda.