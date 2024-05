Por lesão na coxa, Léo Pereira desfalca o Flamengo contra Amazonas

O zagueiro Léo Pereira vai desfalcar o Flamengo na partida de quarta-feira contra o Amazonas. As duas equipes duelam às 21h30 (de Brasília), em Manaus (AM), pela rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O defensor está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele se contudiu no primeiro tempo da goleada de 4 a 0 sobre o Bolívar, no meio de semana, no Maracanã, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

A realização de exames deixou claro que Léo Pereira não tem condições de viajar com a delegação para Manaus. Ele ficará no Rio de Janeiro fazendo tratamento. Além disso ainda não é certa a sua presença no duelo contra o Millonarios, dia 28, pela Copa Libertadores.

O elenco rubro-negro treinou neste domingo (19) no CT George Helal ? Marcelo Cortes / CRF#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/z22FNyOfEu ? Flamengo (@Flamengo) May 19, 2024

O técnico Tite vai usar os primeiros treinos da semana para definir a equipe que vai a campo e, consequentemente, o substituto do zagueiro. Mas tudo indica que David Luiz, que terminou o jogo frente ao Bolívar como titular, seja mantido no posto.

Na quarta-feira, pela Copa do Brasil, a situação do Rubro-Negro é boa. Como ganhou na ida, o Rubro-Negro joga pelo empate e só perde a vaga se cair por dois ou mais gols de vantagem. O Amazonas vai forçar a disputa de pênaltis se vencer por um gol de diferença.