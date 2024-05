Corinthians estipula multa milionária e renova contrato de Gui Negão, destaque do sub-20

O Corinthians acertou a renovação de contrato com o atacante Gui Negão. O garoto, que é um dos destaques do time sub-20, estendeu o seu vínculo até junho de 2027 e tem multa rescisória avaliada em 100 milhões de euros (R$ 554,7 milhões).

"Estou muito feliz, motivado e animado. Somente agradecer a Deus, a minha família e principalmente ao Corinthians pela confiança depositada em meu trabalho. Estou correndo atrás desde os nove anos de idade e agradeço muito por mais um sonho realizado. Se Deus quiser vou realizar muito mais, esse é só o começo de uma grande história", disse o jogador.

Gui Negão é uma das promessas da base do Corinthians (Foto: Divulgação)

Gui Negão defende o Corinthians desde 2016, quando tinha apenas nove anos de idade. Figura importante no elenco sub-17, a Cria do Terrão fez parte da equipe campeão paulista da categoria no ano passado.

Na atual temporada, o jogador marcou dois gols na campanha da Copa do Brasil sub-17, torneio o qual o Corinthians caiu nas quartas de final. Logo após a eliminação, o jovem foi promovido por Danilo ao time sub-20.

A estreia na categoria não poderia ser melhor. Ele entrou no segundo tempo da partida diante do Internacional, pelo Cameponato Brasileiro sub-20, e marcou o gol da vitória por 2 a 1, no Parque São Jorge. O atacante falou sobre o seu desempenho e a transição entre as categorias.

"No início estava focado na Copa do Brasil sub-17, mas, logo que saímos, a chave virou, e eu já estava esperando uma oportunidade no sub-20. Tive uma boa estreia, marcando gol, e graças a Deus venho respondendo bem. A temporada é muito longa, então espero poder sempre ajudar a equipe", avaliou.

Desde que subiu de categoria, Gui Negão vem desbancando a concorrência e já é titular da equipe. Nesta temporada, já são três gols marcados em 11 partidas. Além disso, o garoto é um dos jogadores inscritos pelo Corinthians na Copa Sul-Americana.