Após exames, Julia Kudiess tem lesão no joelho confirmada e está fora da Liga das Nações

Apesar da vitória contra a Sérvia, a Seleção Brasileira de vôlei feminina recebeu uma notícia negativa sobre Julia Kudiess, neste domingo. A central, após exames, teve uma lesão ligamentar no joelho direito e uma microfratura na tíbia constatada confirmadas.

Agora, ela retornará ao Gerdau Minas, onde será avaliada pelo departamento médico antes da definição de um tratamento. A fase final da VNL está marcada para meados de junho.

A lesão aconteceu no momento que Julia Kudiess saltou para fazer um ponto e, ao voltar para o chão, se desequilibrou e levou a mão no local logo depois. No banco até o fim do jogo, a central, de 21 anos, foi consolada pelas companheiras durante e no término da partida, que encerrou em triunfo por 3 a 0.

Com a vitória, a Seleção se manteve o 100% de aproveitamento na Liga das Nações. Antes, a equipe havia vencido Canadá, Coreia do Sul e Estados Unidos.

Assim, as comandadas de Zé Roberto estão com 12 pontos na classificação da Liga das Nações. Agora, o Brasil parte para atuar pela Liga das Nações em Macau, na China