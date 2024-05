Fora do Corinthians, Cássio mantém suspense sobre futuro: "Goleiro do..."

De saída do Corinthians, Cássio atualizou seu perfil oficial no Instagram e manteve o suspense sobre o seu futuro. O jogador mudou a biografia da sua conta e escreveu: "Goleiro do ...".

Anteriormente, no Instagram de Cássio, estava escrito que ele era "goleiro do Corinthians". Com a saída do Timão, o atleta já atualizou o perfil antes mesmo de ser anunciado por outro clube e decidiu fazer mistério.

No último sábado, o atleta foi questionado sobre os próximos passos da carreira em entrevista coletiva de despedida no CT Dr. Joaquim Grava. Ele, porém, desconversou e evitou falar do futuro. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, ele tem um acerto bem encaminhado com o Cruzeiro.

"Mais para frente vou falar para onde vou. Agora não é momento. Quero falar sobre tudo o que vivi no Corinthians e tudo o que este clube me proporcionou. Não tenho dúvida que vou agregar aonde eu chegar. É uma experiência nova e estou muito motivado. Quero construir uma grande história no lugar que eu for. Essa é minha meta", disse Cássio.

Cássio alterou a sua biografia nas redes sociais: "Goleiro do…"



📸 Reprodução pic.twitter.com/OyGKb3YwSd -- Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 19, 2024

O último sábado foi reservado para a despedida do ídolo no CT do Corinthians. Antes de conceder entrevista, ele deu adeus aos ex-companheiros, comissão técnica, diretoria e todos os funcionários do clube.

Cássio é esperado em Belo Horizonte nesta semana para assinar por três anos com o Cruzeiro. Ele, porém, só poderá defender o novo time em julho, que reabrir a janela de transferências.

O camisa 12 encerra sua passagem pelo clube do Parque São Jorge com 712 jogos disputados e nove títulos: Mundial e Libertadores (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), a Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

Além disso, ele é o segundo jogador que mais vestiu as cores preta e branca do Corinthians nos gramados, só atrás de Wladimir (806). Foram 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas debaixo das traves alvinegras.