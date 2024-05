Elenco do Corinthians ganha dia de folga e se reapresenta nesta segunda-feira

O elenco do Corinthians ganhou um dia de folga neste domingo. O time, que vinha treinando desde a última quarta-feira, se reapresentará nesta segunda pela manhã no CT Dr. Joaquim Grava.

O Timão seguirá preparação para a partida contra o América-RN, que está marcado para quarta, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Será o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, a equipe alvinegra venceu por 2 a 1, em Natal.

O técnico António Oliveira pode ter novidades para o confronto. Machucados, o atacante Pedro Henrique, os laterais Matheuzinho e Diego Palacios, e o volante Paulinho avançaram na recuperação e podem ser relacionados.

Em contrapartida, o volante Maycon e o meio-campista Ruan Oliveira, que passaram por cirurgia, desfalcam o clube do Parque São Jorge.

Outra baixa será Cássio, que antecipou a rescisão de seu vínculo e se despediu do Corinthians no último sábado, com uma entrevista coletiva no CT. Ele está a caminho do Cruzeiro.

O último sábado foi reservado para a despedida do ídolo no CT Dr. Joaquim Grava. Além de dar a sua última coletiva como goleiro do Timão, ele deu adeus ao grupo, diretoria, comissão técnica e todos os funcionários do clube. A partir de agora, o titular absoluto da posição será Carlos Miguel.