Gabigol assume ter usado camisa do Corinthians e pede desculpas à torcida do Flamengo: "Errei"

O atacante Gabigol quebrou o silêncio e se manifestou sobre a imagem vazada na última quinta-feira, onde o jogador aparece vestindo uma camisa do Corinthians.

O jogador, pela primeira vez, assumiu ter usado a camisa do Timão. Anteriormente, por meio do seu estafe, ele havia negado e dito que a foto "não era verdadeira". Gabriel agora admitiu, pediu desculpas à torcida do Flamengo e prometeu que "não vai acontecer mais".

"Primeiro, eu errei. Acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo. Fiquei sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando", justificou o atacante em entrevista ao Uol.

"Como eu falei, errei, peço desculpas. Mas foi um ato que eu não pensei tanto assim. Não sabia que ia acontecer tudo isso. Nunca iria usar uma camisa para poder desrespeitar a camisa do Flamengo, a torcida do Flamengo. Isso é um ato que em várias periferias tem, usar várias camisas. É pedir desculpas e dizer que não vai acontecer mais", acrescentou.

Gabigol teve foto vazada com a camisa do Corinthians na última quinta-feira (Foto: Reprodução)

Gabigol explicou que estava de folga em casa, reunido com amigos e funcionários do Flamengo, e que tem o costume de usar camisas de outros times. Ele alegou que recebe uniformes de outros clubes, revelou ter ganhado uma camisa do Santos, sua ex-equipe, recentemente, e acredita ter sido vítima de um ato "maldoso".

"Eu estava na minha intimidade, em casa, em um momento totalmente relaxado, desarmado. Estava em casa, tranquilo, com amigos, com pessoas que eu considero. Então, em vários momentos já usei outras camisas também. Essa camisa tem uma questão racial também nela. Eu ganhei camisa do Santos. Esses dias lançaram uma camisa do Santos com Charlie Brown, em homenagem a ele, eu ganhei. Jogadores que jogam fora me mandam camisa. Camisas de seleção, de basquete. Foi um momento que eu estava usando uma camisa sem pretensão nenhuma de acontecer nada. Essa foto acabou sendo vazada. Errei, aprendi e não vai acontecer mais", prometeu.

"Primeiro, não posso confiar em todo mundo, né? A pessoa que fez isso claramente foi maldosa. E também não usar mais, é claro. Independente de estar dentro da minha casa ou em algum outro lugar. É claro que não faria isso se não estivesse na minha casa, totalmente desarmado, totalmente relaxado. Já usei várias outras camisas. Para mim, o que mais vale pontuar, eu não escolhi a camisa para acontecer isso, tudo isso. Só usei a camisa porque estava dentro da minha casa, como já usei outras várias. Amo o Flamengo, sou flamenguista, a minha casa é o Rio de Janeiro. Tenho certeza que não é uma foto que vai mudar isso", concluiu.

A foto vazada de Gabigol com a camisa do Corinthians revoltou a torcida do Flamengo. Após a repercussão, o jogador foi multado pelo Rubro-Negro e não vestirá mais a camisa 10 da equipe. Agora, ele passará a usar a 99.

Após ter sido dispensado do treino de sexta-feira, o atacante retornou às atividades no CT Ninho do Urubu no último sábado. Na quarta-feira, o time da Gávea visita o Amazonas na Arena da Amazônia, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Flamengo venceu por 1 a 0.