Atletas da casa dominam Ironman Brasil realizado em Florianópolis; veja detalhes

Os representantes da casa dominaram o Ironman Brasil, realizado neste domingo, em Jurerê Internacional, Florianópolis. A 22ª edição da mais importante e tradicional disputa de triatlo do país entrará para a história ao ter, pela segunda vez, brasileiros como vencedores em ambos os gêneros.

No feminino, a capixaba radicada em Santa Catarina, Pâmella Oliveira, venceu pelo terceiro ano consecutivo, sendo a primeira mulher a alcançar o feito. Já no masculino, o paulista Reinaldo Colucci garantiu o bicampeonato (2022 e 2024).

Pâmella completou os 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de corrida com o tempo de 8h57min41s. O segundo lugar, como no ano passado, foi de Mariana Andrade, com 9h16min08s, enquanto o terceiro lugar ficou para Bruna Stolf, com 9h23min45s.

Já Colucci chegou ao segundo título em Jurerê Internacional com o tempo de 7h58min37s, seguido por outro campeão, Igor Amorelli, com 8h21min22s, e Luis Ohde, com 8h31min22s.

Ao todo, 1.700 atletas, entre profissionais e amadores, de 34 países participaram da prova em Florianópolis, que valeu vagas para o Ironman World Championship 2024 - o feminino será em Nice (França) e o masculino, em Kona (Havaí). Na elite, foram duas vagas para o masculino e duas no feminino. Na categoria faixa etária, serão 60 vagas.

Depois da forte e constante chuva no último sábado, o clima deu uma trégua neste domingo. Mesmo sem sol, a chuva foi fraca durante a parte da manhã e parou à tarde. Isso, aliado à temperatura amena na capital catarinense, foi ideal para que os triatletas pudessem ter bons desempenhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por stemma | media & sports (@stemmasports)

"Maravilhoso isso. Só conseguimos perceber a história que fazemos com o tempo. Fiquei muito feliz com a terceira vitória. Realmente, durante esse ciclo, duvidei que pudesse conseguir o feito novamente. Mas vim e fiz. Estou muito satisfeita. Foi tudo incrível. Fiquei surpresa com a natação e a bike e, como esperava menos, acabou sendo uma conquista valiosa", declarou Pâmella.

A disputa no masculino foi mais acirrada. Igor, Colucci e Luciano Taccone saíram juntos da água e, ao longo do ciclismo, alternaram na liderança. No início da corrida, o argentino Taccone, que liderava a prova, teve problemas e foi ultrapassado por Colucci, que já havia superado Igor. Com bom rendimento nos 42 km de corrida, ele garantiu o segundo título.

"Na bike, não me senti tão bem. Ter perdido a liderança para o Luciano me fez forçar demais e acabei sendo ultrapassado por ele. Pensei que não conseguiria alcançá-lo, mas valeu a força mental. Consegui me recuperar e, infelizmente, o Luciano teve problemas no começo da corrida. Mas estou feliz com o resultado e, com 38 anos, não posso deixar escapar nenhuma oportunidade. A palavra hoje foi superação", afirmou.

Resultados Elite

Masculino

1. Reinaldo Colucci (BRA), 7h58min37s

2. Igor Amorelli (BRA), 8h21min22s

3. Luis Ohde (BRA), 8h31min24s

Feminino

1. Pâmella Oliveira (BRA), 8h57min41s

2. Mariana Andrade (BRA), 9h16min08s

3. Bruna Stolf (BRA), 9h23min45s