Foden decide, Manchester City vence West Ham e conquista tetracampeonato Inglês

Neste sábado, o Manchester City venceu o West Ham por 3 a 1, no Etihad Stadium, pela última rodada do Campeonato Inglês e conquistou o título da competição pela quarta vez consecutiva. Os gols foram marcados por Phil Foden (2) e Rodri, para os mandantes, e Mohammed Kudus, para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola terminou a liga nacional na primeira colocação, com 91 pontos. Este foi o décimo troféu conquistado pelo City, que se torna o quarto maior vencedor da competição, atrás apenas do Manchester United (20), Liverpool (19) e Arsenal (13). Já o West Ham encerrou a Premier League na nona posição, com 52 pontos.

Agora, o Manchester City se concentra na final da Copa da Inglaterra, contra o Manchester United, que será disputada no próximo sábado, às 11h (de Brasília), em Wembley. Enquanto o West Ham realizou seu último jogo na temporada.

O jogo

Logo no início do jogo, aos dois minutos do primeiro tempo, o Manchester City abriu o placar. Phil Foden recebeu pelo meio, cortou para a esquerda e acertou um lindo chute no ângulo esquerdo para balançar as redes.

A equipe mandante continuou pressionando após o primeiro gol e ampliou aos 17 minutos. Após boa troca de passes, Doku avançou pela esquerda e tocou para Foden, que finalizou de primeira para anotar o segundo na partida.

Aos 42 minutos, Mohammed Kudus diminuiu para o West Ham. Após cobrança de escanteio e disputa na área, a bola sobrou para o meia, que levantou a bola e acertou uma linda bicicleta para marcar um golaço.

O Manchester City começou o segundo tempo pressionando e aumentou a vantagem aos 13 minutos. Rodri recebeu passe de Foden perto da área e chutou rasteiro no canto direito para dar tranquilidade aos donos da casa.

O West Ham chegou a marcar o segundo, aos 43 minutos, mas o gol foi anulado. Após cobrança de escanteio, Tomás Soucek jogou a bola para as redes com o braço e o gol foi invalidado depois da revisão do VAR.

Arsenal vence Everton, mas não fica com o troféu

Concorrente do Manchester City na briga pelo título, o Arsenal fez sua parte e ganhou do Everton de virada por 2 a 1, no Emirates Stadium. Takehiro Tomiyasu e Kai Havertz fizeram os gols dos donos da casa e Idrissa Gueye marcou para os visitantes.

Porém, com a vitória da equipe comandada por Guardiola, o resultado dos Gunners não foi o suficiente para levantar a taça. A equipe de Londres precisava de um tropeço dos Citizens para conquistar o título. Assim, o Arsenal encerra a competição na segunda colocação, com 89 pontos.

Confira todos os resultados da última rodada do Campeonato Inglês:

Arsenal 2 x 1 Everton

Brentford 2 x 4 Newcastle

Brighton 0 x 2 Manchester United

Burnley 1 x 2 Nottingham Forest

Chelsea 2 x 1 Bournemouth

Crystal Palace 5 x 0 Aston Villa

Liverpool 2 x 0 Wolverhampton

Luton Town 2 x 4 Fulham

Manchester City 3 x 1 West Ham

Sheffield United 0 x 3 Tottenham

Classificados

Com o fim da Premier League, os classificados para a próxima Liga dos Campeões foram: Manchester City, que conquistou o título com 91 pontos, Arsenal (2º), com 89, Liverpool (3º), com 82, e Aston Villa (4º), com 68.

Enquanto o Tottenham (5º), que venceu o Sheffield United por 3 a 0, fora de casa, chegou aos 66 pontos e garantiu sua vaga para a Liga Europa.

Rebaixados

Já os rebaixados do Campeonato Inglês foram Luton Town (18º), com 26 pontos, Burnley (19º), com 24, e Sheffield United (20º), com 16.