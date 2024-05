Barcelona vence Rayo em penúltima rodada do Espanhol; Cádiz é rebaixado

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em jogo válido pela penúltima rodada de La Liga, o Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 3 a 0, com gols de Lewandowski e Pedri (dois), e garantiu a segunda colocação da competição com 82 pontos. o Real Madrid já é o campeão.

Girona e Atlético de Madrid, com 78 e 73, respectivamente, completam os quatro melhores do torneio, que se classificam à próxima edição da Liga dos Campeões.

O Cádiz empatou em 0 a 0 com o Las Palmas e foi rebaixado. Ele se junta a Granada e Almería, que já haviam caído.

Os times encerram a sua participação no Campeonato Espanhol no próximo sábado, às 16h (de Brasília). Novamente as equipes jogarão de forma simultânea, pela última rodada. O Real Madrid recebe o Bétis, no Santiago Bernabéu. Já o Barcelona visita o Sevilla, no Ramón Sánchez Pizjuán.