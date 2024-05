São Paulo pode perder Rafael por até nove jogos após convocação, e Jandrei deve ganhar espaço

O São Paulo terá um desfalque de peso a partir do início de junho. Convocado por Dorival Júnior neste domingo para a Copa América, o goleiro Rafael perderá alguns jogos do Tricolor enquanto estiver na Seleção Brasileira.

O arqueiro irá desfalcar o time por até nove partidas caso o Brasil avance até a final da competição. Ele, assim como os outros jogadores que defendem clubes brasileiros, se apresentam à delegação no dia 3 de junho. Já os atletas que atuam no exterior devem chegar a Orlando, nos Estados Unidos, no dia 30 de maio.

Se chegar até a decisão do torneio, a equipe de Dorival jogará até o dia 14 de julho. Neste período, o time paulista irá entrar em campo nove vezes. Isso se mais rodadas não forem adiadas ou remanejadas pela CBF em razão da tragédia no Rio Grande do Sul.

Sem o titular, a tendência é que o reserva imediato da posição, Jandrei, ganhe espaço. Outras opções no elenco atual são os jovens Young e Leandro, oriundos das categorias de base.

Um dia antes da apresentação de Rafael à Seleção, no dia 2, o São Paulo visita o Corinthians, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o arqueiro fique à disposição para o clássico.

O atleta foi chamado por Dorival para substituir Ederson, do Manchester City, que fraturou o rosto e foi cortado. Os dois trabalharam juntos no São Paulo em 2023, quando o Tricolor conquistou o título inédito da Copa do Brasil, em cima do Flamengo.

???? Convocado! O goleiro Rafael foi chamado para integrar a Seleção Brasileira nos amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, e na Copa América, que ocorre entre 20 de junho e 14 de julho!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/KtY9gCxmTq ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 19, 2024

Nesta temporada, Rafael segue como titular absoluto da equipe comandada por Luis Zubeldía. Ele soma 23 partidas disputadas em 2024, todas como titular, com 22 gols sofridos.

A Seleção Brasileira terá a cidade de Orlando como base e fará dois amistosos antes da Copa América. O time encara o México no dia 8 de junho, no Texas e mede forças contra os Estados Unidos no dia 12, na Flórida.

A estreia do Brasil na Copa América será contra a Costa Rica, no dia 24 de junho, em Los Angeles. O Grupo D ainda conta com Paraguai e Colômbia.

Veja a lista de jogos que Rafael pode perder no São Paulo (datas ainda não confirmadas pela CBF):