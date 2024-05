Confira os destaques do quarto título consecutivo do Manchester City no Campeoanato Inglês

O Manchester City conquistou neste sábado seu quarto título consecutivo no Campeonato Inglês após vencer o West Ham por 3 a 1, no Etihad Stadium, pela última rodada da competição.

Além disso, o clube azul de Manchester também conseguiu seu décimo troféu da liga nacional e se tornou o quarto maior vencedor da competição, atrás apenas do Manchester United (20), Liverpool (19) e Arsenal (13). Dos dez títulos conquistados, oito foram na era Premier League, que se iniciou na temporada de 1992/93.

Os Citizens encerraram a competição com 91 pontos. Nas 38 rodadas disputadas, a equipe venceu 28, empatou sete e perdeu apenas três, resultando em um aproveitamento de 79,8%. Além disso, marcou 96 gols e tomou 34.

Com uma média de posse de bola de 65,5%, o City criou 128 grandes chances de gols, segundo dados do Sofascore. Além disso, teve 18,2 finalizações por jogo e sofreu somente 7,7 por partida.

Confira os principais nomes do tetracampeonato:

Guardiola

O técnico Pep Guardiola chegou ao seu 12º título de liga nacional. Ao todo, o treinador espanhol disputou 15 vezes este tipo de competição e nunca terminou abaixo da terceira colocação. Foram três troféus pelo Barcelona, três pelo Bayern de Munique e seis pelo Manchester City.

Foden

Um dos grandes destaques do tetracampeonato dos Citizens é o meia Phil Foden, que foi eleito o melhor jogador da competição. O inglês participou de 27 gols, marcando 19 e dando assistência para oito. Ele, inclusive, anotou duas vezes na vitória da equipe contra o West Ham, que garantiu o título.

Haaland

O atacante norueguês Erling Haaland foi um dos nomes importantes para o clube de Manchester se tornar campeão e terminou a liga nacional como o artilheiro pela segunda vez consecutiva, com 27 gols marcados.

Rodri

Comandando o meio-campo, o volante Rodri foi peça-chave na conquista do City. Com ele em campo, a equipe não perdeu nenhuma vez na competição. Mesmo sendo o primeiro homem à frente da defesa, o espanhol balançou as redes em oito oportunidades e deu nove assistências. O camisa 16 foi o autor do terceiro gol diante do West Ham, que deu tranquilidade para o time no restante da partida.