São Bernardo perde do Londrina e chega ao segundo jogo sem vencer na Série C

Neste domingo, o São Bernardo perdeu por 2 a 0 para o Londrina, pela quinta rodada da Série C, no Estádio do Café. O time do ABC chegou ao segundo jogo sem vencer no torneio.

Com o resultado, a equipe está na sexta colocação, com oito pontos. Já os mandantes estão uma posição abaixo, com a mesma pontuação.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, Iago Teles marcou de pênalti e abriu o marcador. Já na etapa final, aos 30, Maurício Júnior deu números finais à partida.

Em seu próximo compromisso pela Série C, o São Bernardo encara o CSA no próximo dia 26, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Municipal 1º de Maio. Já o Londrina enfrenta o Volta Redonda na mesma data, às 19h, no Estádio do Café.

Confira os outros resultados da Série C deste domingo

Remo 0 x 0 Tombense