Arsenal faz sua parte, vence o Everton, mas vê City ser campeão inglês

O sonho do Arsenal durou pouco. O time de Mikel Arteta fez sua parte, venceu o Everton por 2 a 1, mas viu o rival Manchester City levar o título de campeão inglês da temporada 2023/24.

Os 'gunners' chegaram na última rodada do torneio precisando vencer e torcer por um tropeço do City. O time de Guardiola, porém, abriu o placar logo aos dois minutos de jogo e ampliou aos 18: dois gols de Phil Foden.

O Arsenal desanimou com os gols do rival logo no início e saiu atrás no placar: Gueye cobrou falta e contou com desvio em Declan Rice para abrir o marcador.

O time de Arteta empatou logo depois com chute forte de Tomiyasu. Gabriel Martinelli, que fez grande jogo, chegou ao fundo e cruzou para trás, a bola passou por toda extensão da área e encontrou o japonês do outro lado.

O West Ham chegou a diminuir para 2 a 1 a vantagem do City no final do primeiro tempo e empolgou o torcedor no Emirates Stadium. O Arsenal foi para cima e pressionou o Everton, mas antes que pudesse virar o jogo, o City ampliou para 3 a 1.

A pressão do Arsenal resultou em duas bolas na trave e, depois, na virada. Gabriel Jesus interceptou passe ruim de Ashley Young, avançou e deixou para Odegaard. O norueguês bateu mal, mas Havertz apareceu sem goleiro para mandar para o fundo do gol.

Convocado para a Copa América, Gabriel Magalhães deixou o campo com dores no ombro direito. O zagueiro caiu em cima do local após uma disputa de bola com Doucouré. A apresentação da seleção em Orlando está marcada para o dia 30.

Lances Importantes

Perdeu! Aos 11, o Arsenal tomou a bola na saída do Everton, Gabriel Martinelli fez a jogada e a bola sobrou para Rice livre no meio da área finalizar, mas ele pegou mascado na bola e não deu trabalho para Pickford fazer a defesa.

Pra cima, Martinelli! O atacante da seleção brasileira estava infernal pela direita. Aos 15, ele passou pela marcação, deixou para trás o defensor rival invadindo a área e chutou cruzado, mas Pickford fez boa defesa.

Na trave! O Everton puxou um contra-ataque aos 31 e encontrou o bom deslocamente de Calvert-Lewin. O inglês entrou com certa liberdade na área e finalizou rasteiro acertando a trave do Arsenal. No rebote, a bola voltou para ele, que bateu na rede pelo lado de fora.

1x0. O Everton abriu o placar em falta cobrada por Gueye. O volante contou com ajuda de desvio de Declan Rice para matar o goleiro Raya e abrir o placar.

1x1. O Arsenal empatou minutos depois. Em nova jogada pela direita, a bola passou por toda extensão da área e ficou do lado oposto para Tomiyasu chegar batendo firme e estufar as redes de Pickford.

Raya! Em mais um ataque do Everton, Calvert-Lewin puxou da esquerda para dentro e soltou a bomba cruzada de direita. Raya voou para encaixar e fazer plástica defesa.

Na trave! Gabriel Martinelli fez mais uma boa jogada pela direita, trouxe para dentro e cruzou de esquerda na medida da Havertz. Na segunda trave, o alemão cabeceou bonito, mas acertou a trave de Pickford.

Pickford! O Arsenal teve grande chance nos pés de Odegaard, ele recebeu sozinhou de Trossard no meio da área, mas finalizou rasteiro em cima de Pickford. No rebote, Smith-Rowe tentou bater, mas foi travado pela marcação.

Na trave! Em mais uma jogada pela direita, Martinelli cruzou na segunda trave e Smith-Rowe pegou de voleio. A bola quicou no gramado e subiu, tocando no travessão de Pickford.

2x1. Gabriel Jesus interceptou passe ruim de Ashley Young, avançou e deixou para Odegaard. O norueguês bateu mal, mas Havertz apareceu sem goleiro para virar o jogo.

Ficha Técnica

Arsenal 2 x 1 Everton

Premier League - 38ª rodada

Data: 19/05/2024 (domingo)

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Amarelos: Timber, Havertz, Rice; Doucouré, Tarkowski

Gols: Tomiyasu (42'/1ºT) e Havertz (43'/2ºT); Gueye (39'/1ºT)

Arsenal: David Raya; White (Timber), Saliba, Gabriel Magalhães (Zinchenko) e Tomiyasu; Partey, Declan Rice (Smith Rowe) e Odegaard; Martinelli, Havertz e Trossard (Gabriel Jesus). Técnico: Mikel Arteta

Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite e Ashley Young; Gueye, Onana, Doucouré (Beto), Garner, McNeil; Calvert-Lewin (Chermiti). Técnico: Sean Dyche