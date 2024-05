Presidente da União Ciclística Internacional estará no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo no Brasil

A presença do presidente da União Ciclística Internacional (UCI), o francês David Lappartient, no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada, que acontecerá na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, ressalta a relevância do evento e reforça a posição do Brasil como anfitrião de competições ciclísticas de destaque.

"Gostaria de expressar minha gratidão à Confederação Pan-Americana de Ciclismo (COPACI) e à União Ciclística Internacional (UCI), por acreditarem mais uma vez no nosso trabalho. Estamos felizes por sediar esta competição em um ambiente tão acolhedor. Este é um momento especial para celebrarmos a união entre os países das Américas em torno do ciclismo, e tenho certeza de que será uma semana inesquecível para todos os envolvidos", declarou José Luiz Vasconcellos, presidente da CBC.

A participação de David Lappartient no congresso da Confederação Pan-Americana de Ciclismo (COPACI), que ocorre anualmente em paralelo ao Campeonato Pan-americano, evidencia o comprometimento da UCI com o desenvolvimento do ciclismo na América e a importância estratégica do Brasil nesse contexto.

O Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada, organizado este ano pela Confederação Brasileira de Ciclismo, representa mais um marco na trajetória do país como sede de eventos internacionais, reforçando sua capacidade na realização e promoção de competições de alto nível.

Com a expectativa de reunir mais de 30 países e aproximadamente 350 atletas inscritos nas categorias Elite, Sub-23 e Junior, o campeonato promete superar as expectativas, oferecendo provas desafiadoras de contrarrelógio e resistência ao longo dos dias 20 a 26 de maio de 2024.