Inter de Milão empata com a Lazio e recebe taça do Campeonato Italiano

Neste domingo (19), em compromisso válido pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, a já campeã Inter de Milão recebeu a Lazio e empatou por 1 a 1 no Estádio San Siro. Dumfries marcou para a equipe da casa, enquanto Kamada foi quem balançou as redes para os visitantes.

Com o empate e a uma rodada do fim do campeonato, o time de Milão, campeão nacional pela 20ª vez, chegou a 93 pontos em 37 partidas e ergueu a taça para celebração de sua torcida. A Lazio permaneceu na sétima colocação da tabela e perdeu a chance de passar a Roma, que tem uma partida a menos e se encontra na vaga que garante acesso para a Europa League.

A Inter de Milão volta a campo no próximo domingo, quando visita o Hellas Verona pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Marcantonio Bentegodi, com o horário ainda não definido. A Lazio, pelo mesmo dia e torneio, recebe a Sassuolo no Estádio Olímpico de Roma, também com a hora indefinida até o momento.

Logo aos 4 minutos da etapa inicial, Valentín Castellanos marcou para a Lazio. Após revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento, detectado no início da jogada.

O placar foi inaugurado pela equipe visitante aos 32 do primeiro tempo. Ao receber passe de Rovella na entrada da área, Kamada chutou cruzado de canhota e marcou o primeiro tento da partida.

O empate da Inter de Milão veio aos 42 da etapa complementar. Após cruzamento pela ponta direita, Dumfries ganhou do marcador no alto e cabeceou no contrapé de Provedel para anotar o da equipe mandante.