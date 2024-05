Giovannoni revê ex-companheiro Splitter em clínica para técnicos promovida pela NBA em São Paulo

Ex-companheiros na Seleção Brasileira, Guilherme Giovannoni e Tiago Splitter se reencontraram neste domingo, em São Paulo. Ambos participaram de uma clínica de treinadores promovida pela NBA em parceria com a FIBA dentro da programação do "13º Basketball Without Borders Americas 2024", campeonato de elite realizado no Clube Alto dos Pinheiros.

Tiago Splitter (Houston Rockets), Marlon Garnett (Charlotte Hornets), Brittni Donaldson (Atlanta Hawks) e Chris Demarco (Golden State Warriors), assistentes técnicos da NBA, e Patrick Hunt (presidente da Associação Mundial de Treinadores de Basquete) ministraram a clínica que teve ainda a participação de Daniel Soares, diretor de operações de basquete da NBA para a América Latina. Entre os mais de 100 treinadores na plateia, Guilherme Giovannoni, que recentemente iniciou a carreira de técnico.

"É uma oportunidade ímpar de aprendizado, para que possamos nos especializar, trocar informações e conhecimento. O basquete é um esporte que está sempre evoluindo, sempre mudando, e isso faz com que seja fundamental você estar sempre atualizado. Sou ainda um iniciante como treinador, trago uma bagagem como jogador que me ajuda muito, mas ser treinador é bastante diferente. Estou buscando me aprimorar ao máximo, ter cada vez mais informações para me tornar um técnico cada dia melhor", afirmou Giovannoni, que é técnico do sub-17 do Pinheiros.

"Ficamos muito felizes em ver a adesão dos técnicos brasileiros, a vontade de aprender, interagir, tirar dúvidas e adquirir conhecimento. E essa é sempre uma oportunidade de troca para os técnicos estrangeiros também. A clínica é um momento em que todos podem se aproximar para falar de basquete, em que os brasileiros podem aproveitar a enorme experiência internacional desses profissionais, que estão aqui dispostos a ajudar, aconselhar e auxiliar no que precisarem", frisou Daniel Soares.

O BWB Americas 2024 segue sendo realizado no Clube Alto dos Pinheiros até esta segunda-feira. O evento reúne os 60 dos principais prospectos em idade escolar de 17 países e territórios da América Latina, além do Canadá e do Caribe, e chegou ao Brasil pela quarta vez (Rio de Janeiro 2004 e 2011 e São Paulo 2007).