Reforço do Fluminense, Thiago Silva recebe homenagens da torcida do Chelsea em sua despedida

Neste domingo, o zagueiro Thiago Silva foi homenageado pelos torcedores do Chelsea antes da vitória da equipe contra o Bournemouth por 2 a 1, no Stamford Bridge, pela 38ª rodada do Campeonato Inglês. O defensor de 39 realizou sua última partida pelo clube de Londres. E, agora, vestirá a camisa do Fluminense.

"Obrigado Monstro: um de nós", estava escrito em um dos bandeirões, com Thiago Silva vestindo o uniforme do Chelsea e a bandeira do Brasil no fundo.

Em outro, a torcida exaltou a conquista da Liga dos Campeões de 2021: "Ele veio do PSG para vencer a Champions League".

Após o jogo, o brasileiro se despediu da torcida e agradeceu o apoio que recebeu durante o período no clube.

"Gostaria de agradecer a todos os jogadores, ao staff, ao clube. Muito obrigado! Obrigado por todo o apoio e por todas as memórias que criamos durante esses quatro anos incríveis. Agora, meu sonho é ver meus dois filhos jogarem por vocês um dia. Eu amo muito vocês, vou sentir saudades. Adeus!".

Thiago Silva encerra sua passagem no Chelsea com três títulos conquistados: uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da UEFA. Ao todo, o zagueiro realizou 155 jogos com a camisa do time inglês.

A expectativa é que o atleta estreie pelo Fluminense somente em julho, quando abre a janela de transferências. Porém, ele deve iniciar os treinamentos na equipe já em junho.