Carille justifica mudanças no Santos, celebra volta da torcida e exalta goleada: "Jogo inteligente"

Neste domingo, o Santos goleou o Brusque por 4 a 0, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille aprovou a atuação do Peixe e elogiou o comportamento do elenco dentro de campo.

"Uma das melhores apresentações, fizemos jogos grandes nesta temporada, jogos grandes, principalmente os clássicos. Esse é o 22º jogo. Está entre os cinco melhores jogos do ano, com certeza", disse.

"Foi um jogo muito inteligente. Tudo que planejamos e passamos, mesmo sem tempo de treino, aconteceu no jogo. Nossos jogadores foram muito inteligentes para executar e fazer bem feito", completou.

O comandante, aliás, promoveu duas alterações no time para esta partida. Weslley Patati e Willian Bigode foram titulares, nas vagas de Guilherme (lesionado) e Morelos (banco). E ambos contribuíram com um gol.

"Sobre Willian, para participar do jogo não precisa ficar pegando na bola, é o jogar e marcar sem a bola. Saber marcar é importante. Foi orientado para ficar entre zagueiros e segurar os zagueiros para a gente triangular e fazer inversões. Fizemos três gols com chance de fazer mais, primeiro tempo muito bom. Willian foi importante", contou Carille.

"Eu imaginava o Brusque mais fechado. Coloquei o Patati para quebrar a marcação. É um menino com bastante talento. Com o Patati por dentro, para dar o corredor, enchendo mais o meio-campo, a gente cria mais dificuldade para o adversário. Vou de jogo a jogo. Não sei se funcionará sempre", ampliou.

Por fim, o técnico ainda falou sobre o reencontro com a torcida na Vila Belmiro. Esse foi o primeiro jogo do Santos com arquibancadas cheias na Série B.

O clube está punido pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final de 2023, mas a diretoria conseguiu uma liberação do STJD para ter 100% de público neste embate. A renda será integralmente revertida às vítimas do Rio Grande do Sul, garantindo um valor mínimo de R$500 mil reais, para doação.

"Partiu do presidente, da diretoria, que iniciativa legal, vemos a dificuldade que está no RS. Muita tristeza. Iniciativa muito boa. Parabéns ao presidente e todos os envolvidos, com certeza vai ajudar muitas pessoas. A partir do momento que você quer ser um atleta ou técnico, você quer jogar com a torcida. Nossa torcida perdeu um pouco a cabeça no final do ano passado e a punição tem que existir, para todos. Mas a CBF e todos que aceitaram essa decisão, foram inteligentes. Empolga mais jogar com torcida", comentou.

"É muito chato o que aconteceu contra Paysandu e Guarani com estádio vazio. Não pode xingar, todo mundo escuta (risos). Legal esse retorno, apoio ajuda bastante. São jogadores experientes, acostumados com isso. Ajudou muito hoje", finalizou.

Com o resultado, o Santos retomou a liderança da Série B, com 15 pontos, ultrapassando o Goiás, que tem 14.

O Peixe volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o América-MG, pela sétima rodada da Série B. A bola rola no gramado da Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), a partir das 21h30 (de Brasília).