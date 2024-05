Mirassol vence o Ituano, emenda quinto jogo seguido sem derrota e entra no G4 da Série B

Neste domingo, o Mirassol recebeu o Ituano, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com dois gols no segundo tempo, o time da casa emendou o quinto jogo seguido sem perder na competição e entrou no G4.

Com a vitória por 2 a 0, o Mirassol chega aos 11 pontos conquistados e alcança a quarta posição, com quatro pontos a menos que o líder Santos. Por outro lado, o Ituano amarga a quinta derrota no campeonato e segue na lanterna, com apenas três pontos somados.

O Mirassol volta a campo na próxima terça-feira (28), às 19 horas (de Brasília), quando visita o Amazonas. Já o Ituano recebe a Ponte Preta neste sábado, às 15 horas. Os dois são jogos serão válidos pela sétima rodada da Série B.

Depois de muita pressão, os donos da casa conseguiram balançar as redes apenas na segunda etapa. Fernandinho recebeu na ponta esquerda e cruzou para Dellatorre desviar, abrindo o placar, aos 22 minutos.

Aos 31 minutos do segundo tempo, Danielzinho marcou um golaço de falta e ampliou a vantagem do Mirassol na partida, dando números finais.