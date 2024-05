JP Chermont brilha com três assistências, é ovacionado pela torcida e ganha elogios de Carille

A manhã deste domingo foi especial para o jovem JP Chermont. O lateral direito se destacou na vitória de 4 a 0 do Santos sobre o Brusque, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

O jogador de 18 anos foi titular e contribuiu com três assistências. A boa atuação animou a torcida presente no estádio alvinegro. O garoto teve o seu nome gritado por torcedores ao ser substituído, já na reta final do segundo tempo.

O técnico Fábio Carille também aprovou o desempenho de JP Chermont. Em entrevista coletiva, o treinador elogiou o lateral.

"Foi uma grande surpresa contra o Palmeiras. Depois dali, tenho toda a tranquilidade de colocar ele em campo. É jovem, não pode atrapalhar a cabeça, mas tem o potencial muito grande. Disparado o melhor jogo dele hoje. Mas aquele contra o Palmeiras me deu total tranquilidade", comentou.

JP Chermont soma 11 compromissos no profissional do Santos, com um gol e três assistências.

O Peixe volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o América-MG, pela sétima rodada da Série B. A bola rola no gramado da Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), a partir das 21h30 (de Brasília).