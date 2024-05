Villarreal e Real Madrid empatam em jogo onde norueguês fez 4 dos 8 gols

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em jogo frenético, Villarreal e Real Madrid empataram em 4 a 4 pela penúltima rodada da La Liga. O grande destaque foi o atacante norueguês Sörloth, que fez quatro gols e se isolou na artilharia da competição. Arda Güler (dois), Joselu e Lucas Vázques marcaram para o time de Carlo Ancelotti, que já é campeão espanhol.

Reservas. Por já ter conquistado a La Liga desta temporada, o Real Madrid colocou muitos jogadores reservas em campo. O brasileiro Rodrygo, por exemplo, só entrou no decorrer do segundo tempo. No dia 1º de junho o time fará a final da Champions League contra o Borussia Dortmund (ALE).

Sem Conference League. O Villarreal deu adeus às chances de se classificar para a Conference League com o resultado. O Bétis, que é o sétimo, tem 56 pontos contra 52 dos amarelos.

Quem é Sörloth?. Alexander Sörloth tem 28 anos e foi revelado pelo Rosenborg, da Noruega. Antes de chegar ao Villarreal, em 2023, ele passou por clubes de países nórdicos da Europa, além do Crystal Palace (ING), RB Leipzig (AUS) e Real Sociedad (ESP), entre outros.

Jovem turco também brilha. Sörloth brilhou, mas quem também teve destaque na partida foi o jovem atacante turco Arda Güler, de 19 anos, que fez dois gols. Ele é tratado como uma promessa pelo Real Madrid e foi contratado junto ao Fenerbahçe, da Turquia.

A última rodada. Os dois clubes voltam a campo no próximo sábado (25) pela última rodada da La Liga. O Villarreal visita o Osasuna, já o Real Madrid recebe o Bétis.

O jogo

Atacante norueguês Sörloth foi o nome do jogo na partida entre Villarreal e Real Madrid Imagem: X do Villarreal

O Real Madrid encontrou muita facilidade no primeiro tempo. O Villarreal cedia muitos espaços e o time de Carlo Ancellotti tinha tranquilidade para achar as jogadas e explorar a velocidade de Arda Güller. O 4 a 1 na etapa inicial parecia indicar que uma goleada histórica viria pela frente. Porém, isso não passou de um engano.

Com um Sörloth inspiradíssimo, o Villarreal demonstrou reação no segundo tempo diante de um Real Madrid que parecia ter ficado dentro do vestiário tamanha a passividade dos jogadores. A equipe da casa simplesmente chegou ao empate em apenas 11 minutos e teve chances de virar.

Gols e lances

Real Madrid abre o placar - O Real Madrid abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo após uma linda troca de passes que sobrou para o jovem Arda Güler chutar cruzado para o fundo do gol.

Madrid amplia - O Real Madrid ampliou aos 29 com Joselu, que recebeu um cruzamento no capricho de Lucas Vázquez, se antecipou a cabeceou para as redes.

Sörloth faz o primeiro - O primeiro do noruguês foi aos 38, quando Ceballos se enrolou com a bola, Mosquera roubou e cruzou para o atacante fazer de cabeça.

Madrid marca logo em seguida - A reação do Villarreal durou pouco, já que no minuto seguinte Lucas Vázquez fez mais um para o Real Madrid em linda troca de passes de primeira.

Virou passeio? - O Real Madrid chegou aos 4 a 1 aos 46, novamente em chute cruzado do jovem Arda Güler.

Sörloth faz o segundo - A reação do Villarreal veio mesmo no segundo tempo com um Sörloth inspirado. Logo aos dois, o noruguês subiu mais que Éder Militão e Rüdiger e, de cabeça, diminuiu para o time da casa.

Mais um dele! - Sörloth fez outro quatro minutos depois, quando Militão não conseguiu bloqueá-lo e ele chutou no canto do goleiro.

O quarto do homem! - O norueguês estava impossível e fez o Villarreal chegar ao 4 a 4 aos 11, após bela troca de passes que Sörloth chutou com categoria.

VILLARREAL 4 X 4 REAL MADRID

Local: El Madrigal, em Villarreal (ESP)

Competição: La Liga (37ª rodada)

Data e hora: 19 de maio de 2024, às 14h (horário de Brasília)

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Auxiliares: Eduardo Prieto Iglesias e Diego Santaúrsula Aguado

VAR: Eduardo Prieto Iglesias

Cartões amarelos: Alberto Moreno (VIL)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Arda Güler, aos 13 minutos do primeiro tempo (REA); Joselu, aos 29 minutos do primeiro tempo (REA); Sörloth, aos 38 minutos do primeiro tempo (VIL); Lucas Vázquez, aos 39 minutos do primeiro tempo (REA); Arda Güler, aos 46 minutos do primeiro tempo (REA); Sörloth, aos dois minutos do segundo tempo (VIL); Sörloth, aos seis minutos do segundo tempo (VIL); Sörloth, aos 11 minutos do segundo tempo (VIL)

Villarreal: Jörgensen, Yerson Mosquera, Bailly, Cuenca (Albiol) e Alberto Moreno (Terrats); Comesaña, Dani Parejo (Coquelin), Akhomach (Traoré), Gonçalo Guedes, Gerard Moreno (Capoue) e Sörloth. Técnico: Marcelino Toral.

Real Madrid: Lunin, Lucas Vázquez, Éder Militão (Nacho Fernández), Rüdiger e Fran García; Valverde (Camavinga), Ceballos, Arda Güler, Modric (Mario Martín), Brahim Díaz (Rodrygo) e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.