13 brasileiros se sagraram campeões nacionais na Europa neste ano; quem são

Do UOL, em São Paulo (SP)

Com o título do Manchester City na tarde deste domingo, as sete principais ligas europeias tiveram seus campeões conhecidos. Ao todo, 13 brasileiros levaram uma taça nacional; saiba quem são.

Espanha: Real Madrid (4)

Vini Jr, Rodrygo, Éder Militão e Vinícius Tobias

Vini já chegou a sua quarta LaLiga, enquanto Rodrygo e Militão conquistaram sua terceira. Vinícius Tobias não chegou a entrar em campo no torneio, mas foi relacionado em alguns jogos e fez parte do grupo.

Itália: Inter de Milão (1)

Carlos Augusto

O lateral revelado pelo Corinthians e que chegou à seleção pelas mãos de Fernando Diniz conquistou sua primeira Serie A. Ele já tinha levado a Supercopa da Itália nesta temporada.

Inglaterra: Manchester City (1)

Éderson

Um dos melhores do mundo na posição, o goleiro chegou a sua sexta Premier League. Ele não esteve em campo com uma lesão no olho e também está fora da final da Copa da Inglaterra.

Alemanha: Bayer Leverkusen (1)

Arthur

O lateral revelado pelo América-MG que ganhou destaque no Mundial sub-20 participou de quatro jogos na campanha invicta histórica do Leverkusen e deu duas assistências.

França: PSG (2)

Marquinhos e Beraldo

A dupla de zaga é oposta em relação a títulos: enquanto o experiente Marquinhos conquistou sua nona Ligue1, o jovem Beraldo levantou o troféu pela primeira vez - ele chegou nesta temporada.

Holanda: PSV (2)

André Ramalho e Mauro Jr

Revelado pelo Desportivo Brasil e no clube desde 2017, o polivalente Mauro Jr conquistou sua segunda Eredivisie. Já o zagueiro André Ramalho, está no PSV desde 2021 e levou o primeiro troféu nacional - ele conquistou seis ligas da austríacas pelo Red Bull Salzburg antes de chegar na Holanda.

Portugal: Sporting (2)

Matheus Reis e Rafael Pontelo

O lateral revelado pelo São Paulo é titular Sporting e já conquistou sua segunda Liga NOS. Já o zagueiro de 21 anos revelado pelo Cruzeiro chegou ao clube nesta temporada vindo do Leixões, entrou em apenas um jogo, mas já garantiu seu primeiro título.