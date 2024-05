Gary Medel pode deixar o Vasco no meio do ano

Além da má fase dentro de campo, o Vasco precisa resolver os problemas de relacionamento do elenco. Segundo informações do jornal O Dia, Gary Medel deve deixar o elenco a partir do meio do ano em função de rusgas dentro do clube.

Com capacidade de atuar na zaga e no meio-campo, o chileno, de 36 anos, tem contrato até o final do ano, mas perdeu espaço desde a saída do técnico Ramón Díaz, demitido pelos maus resultados na temporada 2024. Tanto que não foi utilizado nos últimos dois jogos.

A situação de Medel dentro do elenco do Vasco piorou depois de uma briga com o jovem Cauã Paixão, de 19 anos. Segundo o ge, o problema teria ocorrido na concentração na cidade de Uberlândia, antes do jogo contra o Nova Iguaçu, ainda pelo Campeonato Carioca.

A briga começou porque Cauã Paixão não cumprimentou Medel na entrada do elevador por estar olhando o telefone celular. Irritado, o chileno deu um tapa no companheiro, que reagiu à agressão.

Recentemente, Cauã Paixão acabou emprestado ao América-RN. No entanto. não houve qualquer tipo de punição em relação ao caso, já que Medel era considerado uma peça de confiança de Ramón Díaz.