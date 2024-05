Monteiro amplia boa fase e derruba Monfils no Masters 1000 de Roma

Nos últimos oitos jogos, foram sete vitórias. Thiago Monteiro viajou para a Europa após um par de derrotas decepcionantes em torneios no Brasil, mas encontrou um belo nível de tênis no Velho Continente e agora vive um dos melhores momentos da carreira. Nesta quarta-feira, na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, o cearense de 29 anos anotou mais um resultado de peso. Eliminou o ex-top 10 Gael Monfils, atual #38 do mundo, por 6/2 e 7/5.

O resultado praticamente garante a volta de Monteiro ao top 100 - seu ranking na próxima atualização da ATP ainda vai depender dos resultados de outros tenistas durante esta e a próxima semanas - grupo do qual ele saiu em julho do ano passado e vinha tentando voltar desde então.

A ótima sequência do atual número 2 do Brasil (Thiago Wild, #62 do mundo, é o primeiro do país) começou na segunda metade de abril, quando furou o qualifying do Masters 1000 de Madri, também no saibro, e derrotou Dusan Lajovic (#65) e Stefanos Tsitsipas (#7) na chave principal. Foi a primeira vez na carreira que Monteiro alcançou a terceira rodada em um Masters 1000 com chave de 96 jogadores, como é o caso atual de Madri, Roma, Indian Wells e Miami.

Na capital italiana, Monteiro, atual #106 do ranking, também precisou jogar o qualifying e avançou sem perder sets. No primeiro jogo, bateu Giovanni Oradini (#403), convidado local, por 6/4 e 6/4. No segundo, passou pelo francês Corentin Moutet (#83) por 6/3 e 6/4.

Após superar Monfils, o cearense vai enfrentar na sequência o australiano Jordan Thompson (#35), que é o cabeça de chave número 32 e, por isso, tem o direito de estrear na segunda rodada. Eles já se enfrentaram duas vezes no circuito, ambas em quadra dura, com uma vitória para cada. Thompson levou a melhor em 2020, na Copa Davis, em solo australiano, enquanto Monteiro venceu em 2021, nas quartas de final do ATP de Melbourne, evento de aquecimento para o Australian Open.