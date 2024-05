São Paulo x Palmeiras: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão sub-20

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira em duelo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola às 15h30 (de Brasília), no o CFA Laudo Natel, em Cotia.

O clássico terá torcida única e como o mando é são-paulino, a torcida do Tricolor terá entrada gratuita ao local.

Onde assistir

O Choque-Rei válido pelo Brasileirão sub-20 terá transmissão do SporTV.

Prováveis escalações

SÃO PAULO: João Pedro; Basile, Lucas Loss, Osorio e Bernardo; Lucas Inácio, Hugo, Ferreira; Faisal, Paulinho e Ryan Felipe.



Técnico: Menta

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Vitor Reis, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho (Vitor André), Patrick e Allan; Thalys, Luigh e Riquelme Fillipi



Técnico: Lucas Andrade

Situação na tabela e últimos jogos

O São Paulo tem apenas um ponto conquistado e ocupa a penúltima colocação na tabela. O Tricolor, portanto, ainda busca a primeira vitória no torneio nacional. Na rodada anterior, o São Paulo foi derrotado pelo Ceará, por 4 a 3, fora de casa.

O Palmeiras é líder do Brasileiro sub-20, com 15 pontos e 100% de aproveitamento nas cinco partidas disputadas até o momento. Na última rodada, as Crias da Academia golearam o Atlético-GO por 5 a 0, fora de casa, com gols de Benedetti (duas vezes), Allan, Luighi e Thalys.

Arbitragem

O árbitro do jogo será Guilherme Nunes de Santana (SP), enquanto os assistentes são Ítalo Magno de Paula Andrade (SP) e Leonardo Tadeu Pedro (SP).