Enchentes no RS: Palmeiras doará renda de jogo contra o Athletico-PR

O Palmeiras anunciou que doará toda a renda líquida da partida contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, para as vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O alviverde paulista também vai jogar com um QR Code na camisa nos próximos dois jogos para arrecadar doações. A primeira partida será nesta quinta-feira (9), diante do Liverpool, do Uruguai, às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

As doações por meio do QR Code serão destinadas à ONG "Ação da Cidadania". O confronto contra o Athetico acontece no próximo domingo (12), às 16h, na Arena Barueri.

"Estamos todos devastados com a tragédia que acomete o Rio Grande do Sul e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para contribuir com o povo gaúcho neste momento tão difícil", disse Leila Pereira ao site do clube.

As instalações do Palmeiras (Allianz Parque, Academia de Futebol e Arena Barueri) foram disponibilizadas para os clubes gaúchos realizarem treinos durante o período de calamidade pública no Estado. Flamengo e São Paulo acompanharam o Verdão na ação solidária.

O Palmeiras promoverá novas ações de caráter social com o objetivo de oferecer auxílio às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.



Enchentes no Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa Civil, 95 pessoas morreram, 131 estão desaparecidas e 372 feridas, até o momento, em razão das fortes chuvas.

Dos 497 municípios gaúchos, mais de 400 foram afetados pela chuva. Pelo menos 159.036 estão desalojadas e mais de 600 mil estão sem água.

