COB e confederações ajudam atletas a deixarem Porto Alegre após enchentes

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e confederações de diversas modalidades têm trabalhado em conjunto para ajudar atletas de clubes de Porto Alegre a deixarem a cidade após as enchentes. O plano se estende, principalmente, para aqueles que já estão classificados ou próximos de vagas olímpicas para Paris-2024.

O que aconteceu

O COB está ajudando atletas da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa) e Grêmio Náutico União. A ajuda acontece, principalmente, para modalidades de águas abertas, ginástica artística e judô.

O comitê trabalha para fornecer condições destes atletas treinarem em outras cidades para suas competições. O COB afirmou que pagará passagens aéreas, hospedagem e alimentação durante o período deles em outras localidades.

Uma das principais alternativas aos atletas começa por uma viagem de carro até Florianópolis. Da capital catarinense, eles podem pegar voos para seus destinos — o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está inundado e fechado.

A gente está acompanhando, vendo as decisões, eles (atletas) estão acompanhando lá no dia a dia a melhora ou mesmo piora dos locais de treinamento. Mas a gente, junto com as confederações, está em contato com eles para qualquer necessidade que a gente tenha que fazer e atuar. Sebastian Pereira, gerente de Alto Rendimento do COB

Planejamento do COB

As modalidades de águas abertas, ginástica artística e judô demandam mais pressa por terem competições próximas. Todas elas terão torneios disputados ainda neste mês de maio.

No judô, Jéssica Lima viajará para São Paulo para se preparar para o Mundial, que será disputado entre os dias 19 e 24 de maio, nos Emirados Árabes Unidos. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) também se mobilizou para ajudar os atletas que irão disputar o Grand Slam da modalidade entre 10 e 12 deste mês, no Cazaquistão.

Conseguimos viabilizar junto com a Sogipa a logística para a saída dos atletas que competirão neste final de semana no Grand Slam de Astana. Na próxima semana, os demais embarcarão para Abu Dhabi, dentro da mesma logística, onde permanecerão até o fim do mês disputando o Campeonato Mundial. CBJ, em nota divulgada

Na natação, a atleta Viviane Jungblut deve ir ao Rio de Janeiro para treinos antes de embarcar para a etapa da Itália da Copa do Mundo de Águas Abertas.

As ginastas Andreza Lima, Rafaela Severo Oliva e Luiza de Souza Abel devem deixar Porto Alegre rumo ao Rio de Janeiro no dia 12 de maio. Elas se preparam para o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, que será disputado na Colômbia, entre os dias 22 e 26 deste mês.

O plano do COB não se limita apenas aos atletas. Os treinadores Kiko Klazer (águas abertas), Antônio Carlos Kiko Pereira (judô), Adriana Alves (ginástica) e Martha Rocha (vela), além da fisioterapeuta Angel Souza, também devem receber apoio para deixarem Porto Alegre.