"Perfil de Europa": JP Chermont supera experientes para conquistar titularidade no Santos

O jovem lateral-direito JP Chermont, de apenas 18 anos, vem atuando com regularidade com a camisa do Santos. O jogador foi titular nos três primeiros jogos do Peixe na Série B, assim como na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, superando atletas experientes do elenco para conquistar a titularidade.

O técnico Fábio Carille se mostrou encantado com Chermont. O comandante rasgou elogios ao atleta após a goleada sobre o Guarani, por 4 a 1, nesta segunda-feira, na Vila Belmliro, pela Série B.

"O Chermont eu gosto dele desde a Taça São Paulo. Tem perfil para jogar na Europa. Alto, grande. Tem tudo, está se desenvolvendo. A grande surpresa para mim foi o que ele jogou na final, primeiro jogo como titular, com estádio lotado, contra uma equipe muito vencedora. Fez um jogo tranquilo. Está sendo merecedor. Ele é o dono da vaga na lateral direita. Temos que dar todo suporte para ele", afirmou Carille.

Nosso técnico Fabio Carille durante o jogo-treino desta manhã. ? pic.twitter.com/Du1amO8AT1 ? Santos FC (@SantosFC) May 7, 2024

Chermont foi um dos principais destaques do time do Santos na Copinha, estando em campo em todos os seis jogos. O lateral contribuiu com uma assistência na competição.

Após brilhar na base, o jovem de 18 anos subiu ao profissional e se tornou rapidamente um dos pilares do elenco de Fábio Carille. O treinador colocou Chermont em todos os últimos quatro jogos do Santos no Campeonato Paulista, tendo iniciado como titular, inclusive, na partida de ida da final contra o Palmeiras, vencida pelo Santos por 1 a 0.

No início da campanha do Peixe na Série B, o lateral se consolida como titular e vem mostrando o porquê tem sido escalado com frequência por Carille. Ele marcou o primeiro gol da vitória do Santos sobre o Avaí, por 2 a 0, pela segunda rodada da competição nacional. O tento foi o primeiro de Chermont com a camisa do Peixe no profissional.