'Flamengo continua com um comportamento cretino', detona Mauro Cezar

Mauro Cezar Pereira não poupou ninguém no Flamengo após a derrota para o Palestino na Libertadores. No UOL News Esporte, o colunista disparou críticas ao técnico Tite, aos jogadores e à diretoria rubro-negra e destacou que o time corre risco de acabar na Sul-Americana.

'Flamengo não vence fora de casa na Libertadores há 616 dias': "É absolutamente ridículo o Flamengo chegar na quarta rodada dependendo dos resultados dos outros para poder se classificar. O elenco é bom, aí tem culpa de jogadores, tem culpa do técnico e tem culpa dos dirigentes. Aliás, eu publiquei hoje no meu blog uma coisa que pouca gente percebe — o Flamengo não vence fora de casa na Libertadores há 616 dias. Não foram poucos jogos fora de casa. Foram sete jogos fora de casa, é muita coisa. O Flamengo venceu o Vélez na última grande atuação do Flamengo na Libertadores foi 4 a 0 lá na Argentina, o Flamengo ganhou de 4 a 0 deu um baile nos argentinos, que ficaram boquiabertos".

'Técnicos mudam e continua esse comportamento cretino': "É um retrospecto horroroso com três técnicos diferentes, é evidente que todos eles têm uma responsabilidade nisso, mas o que não mudou nisso tudo? O elenco. Mudou aquela turma lá de 2019, que tinha muito poder dentro do CT, foi embora pararam de jogar, foram jogar em outros clubes, e esse comportamento continua. O que não mudou? O presidente, o vice de futebol, o diretor executivo e outros personagens lá de dentro, o gerente de transição, que tem isso também. Essa turma está lá, eles que não mudaram, mudaram técnicos de nacionalidades diferentes, técnicos de escolas diferentes, perfis diferentes, jogadores novos chegaram e é esse comportamento indolente, cretino que nós vimos. O comportamento cretino de um time que não compete, com o técnico absolutamente abobalhado dentro do campo, sem saber o que fazer".

'Flamengo está com um pé na Sul-Americana, é patético': "Não estou aqui a tirar a responsabilidade do Tite, pelo contrário — ele está errando demais, ele não se ajuda, a gente vem falando isso há algum tempo. A questão é: o problema reside só nele ou é maior? E por que hoje o Marcos Braz não fala? No sábado, ele foi lá reclamar depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, por que agora ele não aparece? Hoje ele vai dar entrevista? Alguma coisa vai ser feita? Uma mobilização, um choque de realidade? O Landin vai no CT fazer alguma coisa vai falar sobre o estádio novamente? O que eles vão fazer? O Flamengo está com um pé na Sul-Americana, é um negócio patético, vergonhoso, ridículo. Agora, é ingenuidade achar que isso é coincidência, três técnicos diferentes, o mesmo comportamento, o mesmo papelão, beira a ingenuidade. Criticar o Tite? Perfeito. Achar que está ruim? Também, ok. Mas achar que é isso? Qual vai ser o técnico da vez, para tomar porrada, ser responsabilizado sozinho e levar uma multa milionária? Até quando vai continuar assim?".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra