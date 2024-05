Em alta, Estêvão reencontra time contra qual marcou seu primeiro gol como profissional pelo Palmeiras

Nesta quinta-feira, o Palmeiras duela com o Liverpool-URU pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Em alta pelas últimas atuações na equipe, o jovem atacante Estêvão reencontra o time contra qual marcou seu primeiro gol como profissional.

No dia 11 de abril, Estêvão ganhou sua primeira chance como titular na equipe em uma noite de Libertadores no Allianz Parque. Nesta ocasião, o jovem fez bom jogo e coroou seu primeiro jogo entre os 11 iniciais com um gol, o segundo da vitória por 3 a 1. O jogador foi substituído logo em seguida e saiu ovacionado de campo.

Depois disso, ele entrou em seis do sete jogos disputados pelo Verdão, ficando de fora apenas na derrota por 1 a 0 contra o Internacional, na Arena Barueri. Atualmente, Estêvão vem de uma sequência de cinco jogos. O atleta marcou nos dois últimos compromissos. Contra o Botafogo-SP, em duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o camisa 41 marcou o gol da vitória palmeirense no último lance do jogo, garantindo a vantagem no mata-mata.

Já no último jogo, contra o Cuiabá, pelo Brasileirão, Estêvão anotou um golaço de pênalti. O tento deu números finais ao jogo que terminou com o triunfo do Alviverde por 2 a 0, na Arena Pantanal. Ele não só bateu a penalidade como foi ele quem sofreu a penalidade depois de boa jogada pela direita em que o atacante saiu driblando a marcação.

Estêvão ganhou sua primeira chance no time principal em dezembro de 2023, na última rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que o Verdão levantou a taça do torneio. Contudo, apenas em janeiro deste ano, foi integrado de forma oficial ao elenco comandado por Abel Ferreira depois que o time sub-20 foi eliminado da Copinha.

Além dos três gols, Estêvão tem mais uma assistência em 12 jogos na temporada. O atacante segue à disposição de Abel Ferreira para o compromisso desta quinta-feira, que acontece às 19 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.