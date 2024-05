São Paulo: Zubeldía supera falta de tempo com maratona de vídeos de atletas

Do UOL, em São Paulo

O técnico Luis Zubeldía tem se mostrado incansável neste início de trabalho no São Paulo e vem compensando os poucos treinos com muitos vídeos. Nesta quarta o time visita o Cobresal, pela Libertadores, às 21h30.

O que aconteceu

Zubeldía tem pedido para o Departamento de Análise do clube vídeos compilados de diversos jogadores. O argentino quer conhecer o mais rápido possível cada nuance dos atletas do elenco.

O treinador teve pouco tempo para treinamentos diante da maratona de jogos e viagens. Ele vai somar cerca de dez atividades com o grupo completo em seus primeiros 30 dias no Tricolor.

Os vídeos foram a forma que o argentino encontrou para conhecer seus comandados em situação de jogo. Ele já deixou claro que cada treino neste início é fundamental para conhecimento, de fato, do elenco.

Zubeldía chega ao CT da Barra Funda antes das 7h da manhã e, por vezes, dorme no local. Ele não está morando de fato no CT — está em um hotel —, mas fica no local sempre que julga necessário e trabalha até muito tarde.

Um exemplo desse trabalho foi a análise de Luciano. O treinador revelou, após o jogo contra o Vitória, que viu todos os gols do atleta em 2023.

O argentino, no entanto, não pede apenas arquivos de gols ao departamento. Zubeldía solicitou diversos vídeos com diferentes situações de jogo para maximizar seu conhecimento.