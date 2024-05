Giuliano volta a marcar após quatro jogos e se destaca pelo Santos em início na Série B

O meia Giuliano foi um dos nomes escolhidos pela diretoria para fazer parte da reconstrução do Santos. O jogador, que estava no Corinhtians, caiu nas graças da torcida rapidamente e se tornou um dos pilares da equipe de Fábio Carille. Ele foi titular em todos os três jogos do Peixe na Série B e voltou a balançar as redes após quatro partidas.

Giuliano marcou um gol e deu uma assistência na goleada do Santos sobre o Guarani, por 4 a 1, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B. Até então, a última vez que ele balançou as redes pelo Peixe foi na vitória por 3 a 1 diante do RB Bragantino, pela semifinal do Paulistão.

O meia celebrou o bom momento na temporada, tanto individual quanto coletivo, e traçou o objetivo do Alvinegro em 2024.

"Eu estou muito feliz com meu momento. Eu fui escolhido para estar aqui, para fazer parte dessa reconstrução. Graças a Deus tem sido um início promissor, com boas atuações, a equipe jogando bem. Chegamos em uma final de Campeonato Paulista onde ninguém colocaria o Santos nessa disputa. E com um objetivo muito claro que é devolver o Santos à Série A. A equipe foi montada com este objetivo. Todo mundo está muito comprometido. A gente tem vencido jogos, tem jogado bem, tem convencido. A gente espera manter essa sequência de bons resultados, porque nós somos os protagonistas desta Série B e temos que devolver o Santos à Série A", comentou o jogador em entrevista ao programa Boleiragem, do Sportv.

Giuliano foi contratado pelo Santos para a disputa do Paulistão e, principalmente, da Série B. A diretoria optou por reforçar o Peixe com velhos conhecidos do futebol brasileiro, que dão ao elenco a experiência necessária para o processo de reconstrução. O meia destacou como é jogar a Segunda Divisão.

"Já deu para sentir como é a Série B. Principalmente jogando dentro de casa, o fator de não ter a torcida dificulta bastante. Então o nível de concentração precisa estar mais alto, a comunicação dentro de campo deve ser mais assertiva. A Série B é um campeonato diferente, as equipes não vêm tão expostas, não querem jogar tanto. O Santos é a equipe a ser batida na Série B, então todos querem jogar bem, todos jogam por uma bola, por uma bola parada. Por isso a gente encontra dificuldades, mas estamos conseguindo superar. A gente está conseguindo mostrar a nossa força, e o resultado está aparecendo, e a confiança aumenta", disse.

Desde que chegou ao Santos, Giuliano participou de dez jogos, tendo marcado quatro gols e concedido duas assistências. O camisa 20 desfalcou a equipe por quase dois meses, quando sofreu uma lesão na panturrilha esquerda, na partida contra o Palmeiras, ainda pela primeira fase do Paulistão.

Após retornar de contusão, Giuliano jogou sete partidas, sendo seis como titular, anotando dois gols e uma assistência. O meia é peça chave no esquema de Carille no início da Série B.