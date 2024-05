Agentes querem usar Palmeiras para turbinar carreira de 'novo Suárez'

Os agentes de Luciano Rodríguez, atacante uruguaio de 20 anos, querem que ele passe por um grande clube do futebol sul-americano antes de concluir sua transferência para a Europa.

O que aconteceu

Luciano Rodríguez acertou com empresário brasileiro influente para buscar uma vaga em um grande clube no continente. Luciano assinou com a Talent Sports Agency, de Paulo Pitombeira, no final do ano passado, que gere a carreira em parceria com o agente uruguaio Maurício Machado.

O jovem ganhou destaque após marcar o gol do título do Uruguai sobre a Itália na final do Mundial sub-20, e posteriormente passou a ser chamado de "novo Suárez". Os agentes do atleta sabem que ele já pode dar o salto para o Velho Continente, mas querem que ele atue em uma equipe de grande destaque antes de partir. Dessa forma, o valor da transferência seria ainda maior do que uma saída do Liverpool-URU — sua atual equipe.

O nome de Luciano Rodríguez foi ligado ao Palmeiras e ao River Plate nos últimos dias. O jogador é bem avaliado pelo Alviverde, que fez uma sondagem, mas não avançou com uma oferta. O clube ouviu que os valores envolvidos na negociação são muito elevados: 15 milhões de dólares (cerca de R$ 76 milhões na cotação atual).

Os representantes do atacante entendem que ele seria um sucessor natural de Endrick e que teria grande destaque. A joia alviverde vive seu último mês como jogador do Palmeiras, já que irá o Real Madrid quando completar 18 anos, em julho, e deve ser convocado para a disputa da Copa América.

Piquerez tentou fazer 'lobby' pelo atleta, mas ouviu que seu destino seria a Europa. Quando o Palmeiras recebeu o Liverpool-URU no Allianz Parque, em jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores, o lateral-esquerdo palmeirense conversou com o compatriota para entender sua situação e ouviu que ele iria direto para o futebol europeu.

Liverpool-URU e Palmeiras voltam a se enfrentar na quinta (9), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no estádio Centenário. A diretoria palmeirense confirma que irá se reunir com dirigentes do clube uruguaio, mas não para tratar sobre Luciano Rodríguez.

Em 2024, Luciano Rodríguez tem 16 jogos e 5 gols marcados. A imprensa argentina aponta que o estafe do jogador tem reunião agendada com o River Plate, que tem interesse no atleta.