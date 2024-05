Matheuzinho vira opção para o ataque e cresce no Corinthians, mas pode aumentar lista de desfalques

Lateral de origem, Matheuzinho tem exercido uma outra função no Corinthians. Ele tem ganhado oportunidades na ponta direita e correspondido bem.

O jogador atuou desta maneira nas últimas três partidas do Timão. Crescendo de produção, foi coroado com um belo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Nacional-PAR, no Paraguai, pela Sul-Americana, na última terça-feira.

O atleta chegou ao time do Parque São Jorge, inicialmente, como reserva de Fagner. No entanto, ele pede passagem e virou opção até mesmo para o ataque, diante da alta quantidade de lesões no elenco.

Matheuzinho, porém, pode virar mais um problema para o técnico António Oliveira. O jogador sentiu dores ao fazer o segundo gol do Corinthians na última partida e teve que deixar o campo de maca. Em entrevista, o português ficou preocupado com a possível lesão.

"Sobre o Matheus, as primeiras 24 horas serão decisivas. Foi uma entorse sozinho. A única coisa que não queria hoje era perder mais jogadores. Temos ausência de opções, principalmente no meio. Vamos esperar as próximas horas, o Matheus vai fazer os exames necessários e espero que esteja apto a nos ajudar nas próximas partidas", afirmou.

Contratado do Flamengo, Matheuzinho esperou o desfecho de uma longa novela para assinar com o Corinthians. Ele chegou a treinar sem ter firmado contrato com o clube e quase viu o negócio melar.

O ala soma 13 partidas disputadas em 2024, quatro como titular, com um gol e sem nenhuma assistência. O jogador fará exames nos próximos dias e ainda é dúvida para o jogo contra seu ex-time, neste sábado, no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília). O duelo é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.