Thiago Maia auxilia no resgate de pessoas atingidas pela enchente no RS

Do UOL, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre

O volante Thiago Maia, do Inter, ajudou no salvamento de pessoas atingidas pelas enchentes no RS.

O que aconteceu

O ex-flamenguista tem trabalhado como voluntário durante resgates de barco realizados pela capital gaúcha. O jogador registrou a saída de casa às 7h para começar as atividades.

Acompanhado de outros voluntários em barcos e motos aquáticas, o marcador percorreu as principais vias da capital gaúcha ajudando em salvamentos de pessoas ilhadas. As atividades já duram três dias.

Além disso, Maia foi um dos primeiros jogadores do Colorado a realizarem doações. O jogador, ainda na semana passada, esteve nos postos de colega entregando cestas básicas que foram repassadas aos atingidos pela condição climática extrema.

Os resgates ocorrem durante um período em que não há treinamentos no Inter. Com campos do CT e do Beira-Rio submersos, o time vermelho cancelou seus treinos ao menos até domingo.

Outro jogador que tem se envolvido em salvamentos é o goleiro Caíque, do Grêmio. A atividade do gremista é semelhante, com a ida aos locais de difícil acesso na capital gaúcha e arredores, de barco, para resgatar pessoas que não conseguiram sair de casa em tempo.