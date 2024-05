Fla e Flu batem Vasco na proposta financeira e ganharão gestão do Maracanã

Do UOL, no Rio de Janeiro

O governo do Rio abriu nesta quarta-feira (8) as propostas financeiras da licitação do Maracanã e concluiu o segundo passo para definir quem vai gerir o estádio pelos próximos 20 anos: deu Flamengo e Fluminense.

O consórcio Fla-Flu já tinha a melhor proposta técnica e ainda fez a maior oferta financeira: R$ 20,060,874,12 por ano a serem pagos ao governo estadual.

O outro concorrente que tinha chegado à fase de abertura das propostas financeiras foi o consórcio Maracanã Para Todos, formado por Vasco e WTorre. A oferta dele ficou em R$ 20,000,777,28 por ano.

Assim, a dupla Fla-Flu será a gestora do complexo pelos próximos 20 anos — salvo qualquer reviravolta na Justiça ou nos recursos dentro do processo licitatório.

A oficialização da nota final por parte do governo do estado e o resultado da licitação serão publicados no Diário Oficial.

Como é conta para a nota final

Flamengo e Fluminense: 70,2 (proposta técnica) + 50 (proposta financeira) = 120,2

Maracanã para todos (Vasco e WTorre): 51 (proposta técnica) + 46 (proposta financeira) = 97

O que aconteceu

A melhor proposta financeira ganhou 125 pontos. A segunda melhor rende 115 pontos.

A proposta financeira tem peso de 40% da nota final da licitação.

Na parte técnica, responsável por 60% da nota, Flamengo e Fluminense já estavam em vantagem: somaram 117 pontos de 125 possíveis.

O consórcio de Vasco e WTorre teve 85 pontos e uma diferença inalcançável, mesmo se tivessem a melhor proposta financeira.

O edital do Maracanã foi montado para priorizar o uso esportivo do complexo, mesmo que houvesse alguma proposta financeira maior.

De qualquer forma, segundo o edital, os concorrentes deveriam apresentar ao menos R$ 6,132 milhões como valor mínimo de outorga anual a ser paga ao governo estadual.

Fla-Flu já tinha levado a melhor na questão técnica

Na proposta técnica, o consórcio Fla-Flu já tinha levado a melhor.

O bloco formado pelos dois clubes ganhou nota 117 justamente na parte que dá mais peso à licitação.

Um fator decisivo, além de questões administrativas e organizacionais, foi o número de jogos previstos por temporada.

Juntos, Flamengo e Fluminense apresentaram a viabilidade de receber até 77 jogos por temporada, considerando os mandos nas competições nacionais e internacionais que têm direito.

A licitação concederia nota máxima nesse item (35 pontos) a quem batesse a marca de 70 jogos previstos no ano.

E foi justamente isso que o Vasco não conseguiu, segundo avaliação da comissão da licitação, ficando mais distante de Fla e Flu.

A proposta cruz-maltina tinha até jogos de Santos e Brusque, mas isso não foi considerado.

Com a carga de mandos referentes ao que o Vasco poderia oferecer (34 jogos), a nota do Vasco foi 5.

O Vasco chegou a recorrer para tentar aumentar a nota em diversos itens da proposta técnica, inclusive na parte relativa aos jogos.

Mas o aumento da nota foi de quatro pontos, saltando de 81 para 85. E não houve alteração na parte dos mandos previstos.