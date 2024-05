Rayo Zuliano x Athletico-PR: onde assistir à 4ª rodada da Sul-Americana

O Athletico Paranaense visita o Rayo Zuliano pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O jogo será realizado no Estadio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, às 19h (de Brasília).

A partida terá transmissão do Paramount+ (streaming). O Placar UOL também acompanha o jogo em tempo real.

O clube brasileiro está invicto no torneio, com três vitórias, 11 gols marcados e um sofrido.

É o líder do Brasileirão, com três vitórias, um empate e uma derrota.

Já o Rayo não venceu nenhuma partida, não balançou as redes e sofreu 12 gols.

No Campeonato Venezuelano, venceu apenas um dos 13 jogos da primeira fase, terminando-a na vice-lanterna

O Athletico-PR goleou o time venezuelano por 6 a 0, em casa, pela segunda rodada da fases de grupos.

As duas equipes fazem parte do Grupo E, que ainda com com Sportivo Ameliano e Danubio.

Rayo Zuliano x Athletico-PR - 4ª rodada da Copa Sul-Americana

Data e Hora: 9 de maio, às 19h (de Brasília)

Local: Estadio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela

Trasnmissão: Paramount+