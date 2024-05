Ítalo Ferreira leiloa pranchas e se junta a Scooby em resgates no RS

Do UOL, no Rio de Janeiro

O campeão olímpico e bicampeão mundial de surfe, Ítalo Ferreira, leiloou pranchas que usou em competições e se juntou nesta quarta-feira (8) aos também surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo nos resgates no Rio Grande do Sul.

Já estou no Sul com os amigos e vamos dirigir até as áreas mais afetadas para nos juntarmos às equipes de resgate que estão há alguns dias trabalhando intensamente para ajudar as pessoas

Ítalo Ferreira, em seu perfil no X

O que aconteceu

Ítalo leiloou 17 pranchas e conseguiu arrecadar mais de R$ 100 mil em apenas uma hora. O surfista brasileiro pretende leiloar mais e informou que também completará os recursos de seu próprio bolso.

Ferreira disponibilizou mais jet-skis e carros 4x4 para ajudar nos resgates. Ele chegou no Rio Grande do Sul na manhã desta quarta.

Vendi acho que 17 pranchas e, provavelmente, vou vender um pouco mais para que possamos ajudar. Também vou colocar mais dinheiro em cima para conseguirmos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Conseguimos jet skis, mais carros, ou seja, vamos nessa!

Ítalo Ferreira, em seu Instagram

Pedro Scooby e Lucas Chumbo reuniram um grupo de pilotos de jet skis que trabalham nas competições de ondas grandes. Eles também montaram uma equipe de médicos, veterinários, assistentes sociais e voluntários para dar assistência às pessoas.