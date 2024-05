Corinthians x Cuiabá: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro sub-20

Corinthians e Cuiabá se enfrentam na tarde desta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Parque São Jorge.

O Timão vem de um empate por 1 a 1 com o América-MG e não vence há duas partidas. Com isso, a equipe figura na 15ª posição do torneio, com apenas quatro pontos - um vitória, um empate e três derrotas.

Do outro lado, o Cuiabá vive boa fase na competição de base. Após o triunfo por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, o Dourado pulou cinco colocações e assumiu o sétimo lugar da tabela de classificação, com oito pontos.

Para garantir classificação à próxima fase do Brasileirão sub-20, o time comandado por Danilo precisa ficar entre os oito melhores colocados na primeira fase.

Onde assistir Corinthians x Cuiabá?

O confronto não será transmitido pela televisão.