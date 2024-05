Abel supera Tuchel, Deschamps e Tite em ranking de melhores técnicos; veja

Abel Ferreira, do Palmeiras, foi eleito o 13º melhor técnico do mundo pela revista inglesa FourFourTwo. O português superou nomes como Didier Deschamps, da seleção francesa, Thomas Tuchel, do Bayern de Munique e Tite, do Flamengo.

O que aconteceu

Abel foi o treinador melhor ranqueado entre os que trabalham no futebol brasileiro. O ex-seleção brasileira Tite —hoje técnico do Fla — apareceu apenas na 40ª posição.

Ele superou ainda o técnico finalista da atual edição da Liga dos Campeões. Edin Terzic, do Borussia Dortmund, é o 29º colocado.

O atual comandante da seleção de Portugal também ficou atrás de Abel Ferreira. Roberto Martínez é o 49ª melhor, em uma lista com 50 nomes.

A revista britânica destacou o bicampeonato "de videogame" da Libertadores e a mentalidade vencedora implantada no Palmeiras. O veículo afirmou ainda que as comparações com José Mourinho são justas.

Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool) e Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) formam o top 3. Carlo Ancelotti (Real Madrid), Unai Emery (Aston Villa) e Mikel Arteta (Arsenal) vêm na sequência.

